Пятилетний мальчик потерялся в заказнике под Приозерском, но выбрался сам благодаря указателям

Ребенок потерялся во время прогулки с родителями в заказнике «Гряда Вярямянселькя» в Приозерском районе Ленобласти. Его бросились искать, но мальчик сам нашел дорогу благодаря указателям.

О произошедшем рассказали 17 мая в пресс-службе ГКУ ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленобласти». Пятилетнего ребенка искали сотрудники МЧС, но он справился сам.