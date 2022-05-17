Пятилетний мальчик потерялся в заказнике под Приозерском, но выбрался сам благодаря указателям

Ребенок потерялся во время прогулки с родителями в заказнике «Гряда Вярямянселькя» в Приозерском районе Ленобласти. Его бросились искать, но мальчик сам нашел дорогу благодаря указателям.
О произошедшем рассказали 17 мая в пресс-службе ГКУ ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленобласти». Пятилетнего ребенка искали сотрудники МЧС, но он справился сам.
«Ребенок самостоятельно вышел из леса по экотропе, ориентируясь только по указателям, которые установлены на всем протяжении маршрута. Всего ребенок блуждал по лесу около часа. С мальчиком все хорошо, медицинская помощь ему не потребовалась», — рассказал главный специалист дирекции Борис Виноградов.
О том, как не заблудиться в лесу и что делать, если это все-таки произошло, читайте в нашем материале.