В Петербурге рассказали, кого не призовут в армию

Список заболеваний и причин, по которым человек может получить отсрочку от армии или даже вовсе избежать службы, достаточно широкий, но основных несколько. Их перечислили исполняющий обязанности военного комиссара Санкт-Петербурга полковник Олег Мазурин и начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин.

«Сколиоз — очень часто. У многих детей спины не очень. Если хороший наклон — ты не пойдешь служить, потому что ты просто не годен. Зрение, варикоцеле. Плоскостопие зависит от степени. Есть форма, которую нельзя вылечить. А есть оттого, что он мало занимался спортом», — рассказал Кузьмин 17 мая в эфире канала «Санкт-Петербург.»

Полковник Олег Мазурин добавил, что, как правило, родители узнают, что их ребенок не годен, когда он уже приходит на комиссию. И часто бывает, что «не жаловался, не обращались ни в поликлиники, ни в больницы», а служить не может. Еще одна уважительная причина для отсрочки — маленькие дети и родители, которым требуется помощь.

«Рядом с домом приоритетно служат те, у кого мать-одиночка, если семья неполная, это те, у кого инвалиды-родители, которые требуют постоянного ухода, — рассказал Мазурин. — Если ребенок есть, то до 3 лет отсрочка. Если два ребенка, то он не идет служить».

В этом же эфире военком ответил на вопрос о том, могут ли отправить призванного на срочную службу в горячие точки.