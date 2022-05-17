«Мой мальчик ушел на срочную службу — и сейчас на Украине». Военком Петербурга рассказал о многочисленных звонках родителей

Призванные на срочную службу могут попасть в горячие точки, только если подпишут контракт, рассказал исполняющий обязанности военного комиссара Санкт-Петербурга полковник Олег Мазурин. Но прецеденты были.
«Процентов где-то 30–40 служат в Западном военном округе. Остальные проценты — это Юг, Запад, Восток. Призванных на срочную службу граждан не отправляют горячие точки. Могут отправить только в том случае, если они подпишут контракт. У нас такие случаи были», — сообщил Мазурин в эфире канала «Санкт-Петербург» 17 мая.
По его словам, контракт можно подписать примерно через полгода срочной службы. Без подписания контракта отправка в горячие точки невозможна, «но такие случаи были, призывники были возвращены в места постоянного прохождения службы».
«Были звонки от родителей: «Мой мальчик ушел на срочную службу — и сейчас на Украине!» В ходе разбирательств мы понимали, что этот гражданин подписал контракт и в соответствии с законом там проходит службу. Звонков много поступает. Работает горячая линия», — добавил Мазурин.