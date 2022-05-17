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    СПбГУ запретил студенческому изданию упоминать университет и пригрозил полицией

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    3 комментария

    Студенческому изданию «Лупа и Пупа» пришло письмо от администрации Санкт-Петербургского государственного университета с требованием перестать использовать «средства индивидуализации» учебного заведения. Копию документа 17 мая учащиеся опубликовали в своем телеграм-канале.

    В письме от начальника главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ Арсена Карданова говорится, что в том случае если «Лупа и Пупа» продолжит распространять информацию от имени университета, СПбГУ «будет вынужден» обратиться в полицию.

    Издание изменило свое описание в соцсетях. «Теперь мы «Самое актуальное СМИ университета, который борется со студенческими СМИ». Просим по-прежнему любить и жаловать», — сообщили «Лупа и Пупа».

    Корреспондент «Фонтанки» обратился в пресс-службу университета за комментарием.

    Ранее аналогичное письмо получила газета «Студень». В случае невыполнения требований представители вуза также угрожали обратиться в полицию.

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    Комментарии (3)

    265055770
    Не совсем понятно, зачем Университет, который отныне запрещено упоминать, начал столь активно рекламировать нелюбимое им студенческое СМИ, но все равно спасибо.
    angel of death
    Лупа и Пупа? понятно, что у людей наверное ассоциация возникает с За так скать Лупой и Попой...
    Денеб
    Ребята, не тратьте время на ПТУ под ником СПбГУ! Идите по стопам Михайлы Ломоносова, учитесь в просвещённой Европе!
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