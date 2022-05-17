СПбГУ запретил студенческому изданию упоминать университет и пригрозил полицией

В письме от начальника главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ Арсена Карданова говорится, что в том случае если «Лупа и Пупа» продолжит распространять информацию от имени университета, СПбГУ «будет вынужден» обратиться в полицию.

Студенческому изданию «Лупа и Пупа» пришло письмо от администрации Санкт-Петербургского государственного университета с требованием перестать использовать «средства индивидуализации» учебного заведения. Копию документа 17 мая учащиеся опубликовали в своем телеграм-канале .

Издание изменило свое описание в соцсетях. «Теперь мы «Самое актуальное СМИ университета, который борется со студенческими СМИ». Просим по-прежнему любить и жаловать», — сообщили «Лупа и Пупа».

Корреспондент «Фонтанки» обратился в пресс-службу университета за комментарием.

Ранее аналогичное письмо получила газета «Студень». В случае невыполнения требований представители вуза также угрожали обратиться в полицию.