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    На севере Петербурга во время проверки трубопроводов по улице побежала тёплая «река»

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    4 комментария

    В Приморском районе Петербурга по тротуарам побежали «водопады», от которых исходит едва заметный пар.

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    Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис» 17 мая, тёплая «река» образовалась на Афонской улице, 6. При этом, добавил местный житель, горячая вода в домах пропала.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» объяснили, что вытекание произошло во время гидравлических испытаний.

    «Специалисты незамедлительно выехали для локализации технологического нарушения. В настоящее время гидравлические испытания продолжаются. К устранению дефекта теплоэнергетики приступят после завершения всех необходимых процедур в рамках тестирования труб на прочность», — добавили на предприятии.

    Отметим, гидравлические испытания помогают выявлять изношенные участки трубопроводов и заменять их до наступления отопительного сезона.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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    Комментарии (4)

    Donkey21150
    Небольшая путаница с адресом: прорвало не у дома 6 по Афонской, а у дома 6 по Афанасьевской (он за спиной у фотографа). А течёт, действительно, на Афонскую.
    07A
    А европейцы моются еле теплой и ничего. Все для победы.
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