На севере Петербурга во время проверки трубопроводов по улице побежала тёплая «река»

В Приморском районе Петербурга по тротуарам побежали «водопады», от которых исходит едва заметный пар.
Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис» 17 мая, тёплая «река» образовалась на Афонской улице, 6. При этом, добавил местный житель, горячая вода в домах пропала.
В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» объяснили, что вытекание произошло во время гидравлических испытаний.
«Специалисты незамедлительно выехали для локализации технологического нарушения. В настоящее время гидравлические испытания продолжаются. К устранению дефекта теплоэнергетики приступят после завершения всех необходимых процедур в рамках тестирования труб на прочность», — добавили на предприятии.
Отметим, гидравлические испытания помогают выявлять изношенные участки трубопроводов и заменять их до наступления отопительного сезона.