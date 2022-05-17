В Грозном медвежонок вцепился в девушку, которая решила пообниматься с ним ради видео

Фотосессия чуть не привела к трагедии в Чеченской республике — ласковый, на первый взгляд, медвежонок принял за обед девушку, взявшую его на руки.



Видео инцидента появилось 17 мая в соцсетях. Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, жительница города Грозный во время прогулки в парке отдыха решила сделать видео с медвежонком, хозяйка которого держала его на цепи и предлагала прохожим платную фотосессию.

