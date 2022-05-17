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    В Грозном медвежонок вцепился в девушку, которая решила пообниматься с ним ради видео

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    5 комментариев

    Фотосессия чуть не привела к трагедии в Чеченской республике — ласковый, на первый взгляд, медвежонок принял за обед девушку, взявшую его на руки.

    Видео инцидента появилось 17 мая в соцсетях. Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, жительница города Грозный во время прогулки в парке отдыха решила сделать видео с медвежонком, хозяйка которого держала его на цепи и предлагала прохожим платную фотосессию.

    Девушка взяла животное на колени, и во время «обнимашек» юный хищник вцепился ей зубами в подбородок. По словам очевидцев, «оттащить косолапого смогли только совместными усилиями трёх человек».

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    «Потерпевшей была незамедлительно оказана медицинская помощь, и медики квалифицировали нанесенную ей травму, как легкий вред здоровью. Следует отметить, что хозяйка дикого животного допустила его нахождение в парке без намордника и поводка, также установлено, что животное не было привито от бешенства. В настоящее время медведь изъят у хозяйки и временно размещен в городском зоопарке», — заявили в СКР.

    Следователи проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

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    Комментарии (5)

    hal9000
    Надо было за сиську хватать...она вкуснее..
    vfhbr
    Жалко только Мишку...
    Avs7153
    В Грозном - это ладно... А попробывал бы он так в Мирном!
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