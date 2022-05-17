Мордобой с детьми на руках в «Сити Молле». «Фонтанка» показывает, как петербурженка получила в глаз у лифта

В распоряжении «Фонтанки» 17 мая оказалось видео драки, что произошла в петербургском ТРК «Сити Молл» на выходных. По кадрам нельзя однозначно сказать, кто прав, а кто виноват. Конфликт уложился в 5 минут и смотрится на одном дыхании.

Напомним, накануне петербурженка Дарья рассказала о том, как пострадала в торговом комплексе от рук главы семейства, с которым они не смогли разойтись у лифта. В итоге девушка получила удар кулаком в глаз, а ее молодой человек вышел из битвы со сломанным носом.



Начинается видео с того, что мужчина с коляской проходит перед Дарьей и ее мужчиной. При этом никто ни на кого не наезжает, но по лицу девушки видно, что она недовольна и считает такое поведение наглым. Лифт приезжает, Дарья обгоняет отца семейства и блокирует ему вход в лифт. Мужчина в ответ начинает давить и таранить незнакомку коляской с ребенком, за девушку вступается спутник. Затем сюжет лихо закручивается — жена участника драки с ребенком на руках пытается остановить вспылившего папашу, запинается об Дарью и падает вместе с ней и малышом на пол. Драка с разной интенсивностью возобновляется в течение 5 минут несколько раз. На кадрах видно и то, как Дарья получила фингал, и бросок стула в стиле Александра Кокорина.

