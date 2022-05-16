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    Петербурженка рассказала о нападении в «Сити Молл». Под подозрением семьянин с детьми, действовавший в стиле Кокорина

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    10 комментариев

    Вечер в торгово-развлекательном центре в Приморском районе закончился для жительницы Петербурга обращением к медикам и в полицию. У лифта она и её молодой человек не разошлись с семейством, глава которого распустил руки и устроил стулометание.

    Последствия случившегося Дарья показала «Фонтанке» 16 мая. Два дня назад в компании молодого человека она ужинала на фуд-корте в ТРЦ на Коломяжском проспекте, 17/2. После десяти часов вечера они направились к выходу, с агрессивным семьянином столкнулись у лифта.

    По словам девушки, мужчина с коляской, женой и детьми подошёл за ними. Остановился так, что задел коляской, едва не прокатив её по чужим ногам.

    «Когда двери открылись, в кабину прошла сначала пара с ребёнком, которые стояли перед нами, потом хотела зайти я, но мужчина с коляской начал меня толкать», — рассказывает Дарья. Именно отца семейства — приличного, с виду трезвого и не старше 35 лет — она называет зачинщиком: он первым ударил в пах молодого человека, вставшего на её защиту.

    Фото: читательницы «Фонтанки» Дарья
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    Из драки, по словам Дарьи, он вышел со сломанным носом, у неё самой рассечена бровь, отёк глаз, медики позднее диагностировали сотрясение мозга. Девушка припомнила, что вспыливший противник в какой-то момент поступил по примеру футболиста Александра Кокорина и метнул подвернувшийся под руку стул: паре повезло больше, чем чиновнику Паку.

    Как говорит Дарья, охрана ТРЦ выяснять отношения не мешала, разнимали сотрудники магазинов. После случившегося отец с семейством беспрепятственно покинул «Сити Молл». Она провела остаток вечера в травмотологии, на следующий день написала заявление в 35-м отделе полиции Приморского района города.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: читательницы «Фонтанки» Дарья

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    Комментарии (10)

    274614291
    Колясочник молодец
    Флуктуация
    А вы думали, что только яжематери невменяемые? Отцы тоже( Поставьте себя на место такого человека. Допустим, вы провели вечер в ТЦ с женой и двумя проблемными шумными спиногрызами, которым все время что-то надо. Будете вы после этого кидаться на людей? Конечно, будете. Предохраняйтесь, граждане, и будет вам счастье и спокойствие
    Adriana_Celentana
    Всегда недоумевала при виде молодых / здоровых недорослей, которые готовы по 20 минут ждать лифт в ТЦ, вместо того, чтобы спуститься по лестнице или эскалатору.
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