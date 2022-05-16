Петербурженка рассказала о нападении в «Сити Молл». Под подозрением семьянин с детьми, действовавший в стиле Кокорина

Вечер в торгово-развлекательном центре в Приморском районе закончился для жительницы Петербурга обращением к медикам и в полицию. У лифта она и её молодой человек не разошлись с семейством, глава которого распустил руки и устроил стулометание.

Последствия случившегося Дарья показала «Фонтанке» 16 мая. Два дня назад в компании молодого человека она ужинала на фуд-корте в ТРЦ на Коломяжском проспекте, 17/2. После десяти часов вечера они направились к выходу, с агрессивным семьянином столкнулись у лифта.



По словам девушки, мужчина с коляской, женой и детьми подошёл за ними. Остановился так, что задел коляской, едва не прокатив её по чужим ногам.

«Когда двери открылись, в кабину прошла сначала пара с ребёнком, которые стояли перед нами, потом хотела зайти я, но мужчина с коляской начал меня толкать», — рассказывает Дарья. Именно отца семейства — приличного, с виду трезвого и не старше 35 лет — она называет зачинщиком: он первым ударил в пах молодого человека, вставшего на её защиту.

Фото: читательницы «Фонтанки» Дарья Поделиться Поделиться





Из драки, по словам Дарьи, он вышел со сломанным носом, у неё самой рассечена бровь, отёк глаз, медики позднее диагностировали сотрясение мозга. Девушка припомнила, что вспыливший противник в какой-то момент поступил по примеру футболиста Александра Кокорина и метнул подвернувшийся под руку стул: паре повезло больше, чем чиновнику Паку.

Как говорит Дарья, охрана ТРЦ выяснять отношения не мешала, разнимали сотрудники магазинов. После случившегося отец с семейством беспрепятственно покинул «Сити Молл». Она провела остаток вечера в травмотологии, на следующий день написала заявление в 35-м отделе полиции Приморского района города.



«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.