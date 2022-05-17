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    Путин назвал экономическим самоубийством политику Европы в сфере энергетики

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    24 комментария

    Президент России Владимир Путин назвал «самоубийством» политику европейских стран в энергетической сфере. Об этом он заявил 17 мая на совещании по ситуации в нефтяной отрасли.

    По словам главы государства, отказ от российских энергоресурсов означает, что «Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире», что негативно скажется на конкурентоспособности европейской промышленности и лишит континент возможности повышения экономической активности.

    «Такое экономическое аутодафе, «самоубийство» — это внутреннее дело европейских стран. Россия должна действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов. <…> Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер. И делать бизнес как прежде, по старой модели, представляется маловероятным», — сказал он.

    Владимир Путин отметил, что с учетом шагов, которые «в ближайшее время будут приниматься на Западе», Россия должна «заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнёров себе на пользу».

    «Конечно, не нужно уповать на то, что там будут бесконечно делать ошибки, просто надо прагматично исходить из реалий», — добавил он.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, который, по данным СМИ, предполагает отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.

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    Комментарии (24)

    Gromit
    Отдохнуть бы Вам, Владимир Владимирович... Всё о Европе думаете...
    dragvs
    Да щаз. Мы все в курсе какой из Путина экономист получился. Экономика стагнирует больше 10 лет, в отличие от европейской. Самоубийство это ресурсная зависимость от единственного поставщика. Европа сейчас исправляет эту ошибку и уже окончательно и бесповоротно создает дорогостоящую инфраструктуру для диверсификации поставок. Вплоть до полного отключения от России, хотя это еще обсуждаемо.
    Dim22
    „Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. Конечно, не пройдет без следа и то наставление, которое нам суждено дать, но кто знает день, когда мы вновь обретем себя среди человечества и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб?.“ — Пётр Яковлевич Чаадаев
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