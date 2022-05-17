Путин назвал экономическим самоубийством политику Европы в сфере энергетики

Президент России Владимир Путин назвал «самоубийством» политику европейских стран в энергетической сфере. Об этом он заявил 17 мая на совещании по ситуации в нефтяной отрасли.

По словам главы государства, отказ от российских энергоресурсов означает, что «Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире», что негативно скажется на конкурентоспособности европейской промышленности и лишит континент возможности повышения экономической активности.



«Такое экономическое аутодафе, «самоубийство» — это внутреннее дело европейских стран. Россия должна действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов. <…> Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер. И делать бизнес как прежде, по старой модели, представляется маловероятным», — сказал он.

Владимир Путин отметил, что с учетом шагов, которые «в ближайшее время будут приниматься на Западе», Россия должна «заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнёров себе на пользу».

