В Москве суд отправил в колонию экс-чиновников департамента соцзащиты по делу о гибели детей на Сямозере

Московских чиновников, организовавших тур для детей на Сямозеро в Карелии, приговорили к реальным срокам лишения свободы. В 2016 году во время водной прогулки погибли 14 школьников.

Как сообщает 17 мая Следственный комитет России, суд признал виновными в халатности (ст. 293 УК РФ) бывших сотрудников департамента труда и социальной защиты населения Москвы — заместителя руководителя департамента Татьяну Барсукову и начальника управления по организации работы с семьями с детьми Елену Семкину.



Следствие и суд установили, что Барсукова и Семкина отвечали за поездку на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Госконтракт заключали с детским лагерем ООО «Парк-отель «Сямозеро», обязательным пунктом в нем была водная программа.



«Следствие пришло к выводу, что чиновники не проверили квалификацию персонала, наличие надлежащего спасательного оборудования, что повлекло вывод детей в акваторию озера с грубыми нарушениями требований безопасности», — говорится в сообщении СК.

Экс-чиновницы не признали вину, представили в ходе следствия и в суде многочисленные документы, но их доводы опровергли показания потерпевших и свидетелей, а также заключения экспертов.

