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    В Москве суд отправил в колонию экс-чиновников департамента соцзащиты по делу о гибели детей на Сямозере

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    Московских чиновников, организовавших тур для детей на Сямозеро в Карелии, приговорили к реальным срокам лишения свободы. В 2016 году во время водной прогулки погибли 14 школьников.

    Как сообщает 17 мая Следственный комитет России, суд признал виновными в халатности (ст. 293 УК РФ) бывших сотрудников департамента труда и социальной защиты населения Москвы — заместителя руководителя департамента Татьяну Барсукову и начальника управления по организации работы с семьями с детьми Елену Семкину.

    Следствие и суд установили, что Барсукова и Семкина отвечали за поездку на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Госконтракт заключали с детским лагерем ООО «Парк-отель «Сямозеро», обязательным пунктом в нем была водная программа.

    «Следствие пришло к выводу, что чиновники не проверили квалификацию персонала, наличие надлежащего спасательного оборудования, что повлекло вывод детей в акваторию озера с грубыми нарушениями требований безопасности», — говорится в сообщении СК.

    Экс-чиновницы не признали вину, представили в ходе следствия и в суде многочисленные документы, но их доводы опровергли показания потерпевших и свидетелей, а также заключения экспертов.

    Суд приговорил Барсукову к 4,5 годам лишения свободы, Семкину — к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

    В марте 2021 года Петрозаводский горсуд оправдал руководство Роспотребнадзора в рамках повторного пересмотра дела о гибели в 2016 году детей на озере Сямозеро. Гособвинение требовало для обоих по шесть лет колонии-поселения. Прокуратура обжаловала решение, но Верховный суд Карелии оправдание подтвердил. Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге отклонил жалобу на оправдательный приговор.

    Трагедия произошла 18 июня 2016 года. По версии следствия, инструкторы и руководство лагеря знали о штормовом предупреждении, но не отменили водный поход. При этом 47 детей сопровождали неподготовленные сотрудники, одно каноэ было перегружено, спасательных жилетов не хватало. Лодки перевернулись, погибли 14 школьников. Один из детей пытался вызвать скорую помощь, но фельдшер районной больницы сочла звонок шуткой. Ирине Щербаковой ранее назначили три года лишения свободы в колонии-поселении. Руководство лагеря получило 9,5 года колонии.

    В 2018 году Петрозаводский горсуд оправдывал бывшего и настоящего руководителей управления Роспотребнадзора по Карелии по статье «Халатность», но решение было отменено и отправлено на новое рассмотрение в горсуд Верховным судом Карелии в июне 2019 года. По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но региональное управление Роспотребнадзора выдало ООО «Парк-отель «Сямозеро» документ, позволивший лагерю продолжить работу. Фигуранты дела не признают свою вину.

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