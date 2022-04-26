Оправдательный приговор чиновникам Роспотребнадзора по делу о гибели детей на Сямозере выдержал кассацию

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге отклонил жалобу на оправдательный приговор в отношении бывшего и действующего руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилы Котович. Об этом 26 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Коваленко Михаила Ямчитского.



По его словам, оправдательный приговор вступил в законную силу еще в марте 2022 года, а сейчас кассационный суд отклонил представление первого зампрокурора Карелии.



В марте 2021 года Петрозаводский горсуд оправдал руководство Роспотребнадзора в рамках повторного пересмотра дела о гибели в 2016 году детей на озере Сямозеро. Гособвинение требовало для обоих по шесть лет колонии-поселения.

