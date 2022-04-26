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    Оправдательный приговор чиновникам Роспотребнадзора по делу о гибели детей на Сямозере выдержал кассацию

    1999
    4 комментария

    Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге отклонил жалобу на оправдательный приговор в отношении бывшего и действующего руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилы Котович. Об этом 26 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Коваленко Михаила Ямчитского.

    По его словам, оправдательный приговор вступил в законную силу еще в марте 2022 года, а сейчас кассационный суд отклонил представление первого зампрокурора Карелии.

    В марте 2021 года Петрозаводский горсуд оправдал руководство Роспотребнадзора в рамках повторного пересмотра дела о гибели в 2016 году детей на озере Сямозеро. Гособвинение требовало для обоих по шесть лет колонии-поселения.

    Тогда суд установил, что проведённые Роспотребнадзором проверки были исчерпывающими (согласно действующему на тот момент законодательству). Учреждение выдало детскому оздоровительному центру документ с перечнем недочётов, но он не носил обязательный характер для начала работы.

    Прокуратура обжаловала решение, но Верховный суд Карелии оправдание подтвердил.

    Трагедия произошла 18 июня 2016 года. По версии следствия, инструкторы и руководство лагеря знали о штормовом предупреждении, но не отменили водный поход. При этом 47 детей сопровождали неподготовленные сотрудники, одно каноэ было перегружено, спасательных жилетов не хватало. Лодки перевернулись, погибли 14 школьников. Один из детей пытался вызвать скорую помощь, но фельдшер районной больницы сочла звонок шуткой. Ирине Щербаковой ранее назначили три года лишения свободы в колонии-поселении. Руководство лагеря получило 9,5 года колонии.

    В 2018 году Петрозаводский горсуд оправдывал бывшего и настоящего руководителей управления Роспотребнадзора по Карелии по статье «Халатность», но решение было отменено и отправлено на новое рассмотрение в горсуд Верховным судом Карелии в июне 2019 года. По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но региональное управление Роспотребнадзора выдало ООО «Парк-отель «Сямозеро» документ, позволивший лагерю продолжить работу. Фигуранты дела не признают свою вину.

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    Комментарии (4)

    муматор
    хм, и где справедливость? Где порядок, про отсутствие которого у соседей нам постоянно твердят?
    Valer_Kulik
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    Maik5
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