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    Боевые действия на Украине

    «Опасность для судоходства высока». Песков оценил идею смягчить ограничения на вывоз зерна с Украины морем

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    Акватория Черного моря сейчас опасна для судоходства из-за мин, что осложняет возможность прохода судов с зерном с Украины. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватория сейчас, собственно, чрезвычайно опасна для судоходства. Там необходима сейчас операция по разминированию. Это очень сложная операция, но пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации весьма и весьма высокая», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

    Кроме того, представитель Кремля подтвердил информацию СМИ о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш на недавней встрече поднимал вопрос о том, что ограничения, введенные в отношении поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности. По словам Пескова, здесь решение остается за США и другими странами, которые вводили санкции.

    «Нам здесь ничего не нужно снимать, здесь должны быть сняты те ограничения, которые введены Соединёнными Штатами, европейскими странами и другими. Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед», — сказал он в ответ на вопрос, готовы ли в Кремле обсуждать смягчение каких-либо ограничений в обмен на пропуск судов.

    Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что генсек ООН просил российские власти не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины взамен на свое содействие по смягчению санкций в отношении удобрений из Белоруссии и РФ.

    Западные политики неоднократно предрекали глобальный голод на планете из-за ситуации на Украине и невозможности вывоза оттуда зерна. «Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены — не только у нас, но и по всему миру, — и грозит жестокий голод», — так, например, 14 мая высказалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещал помочь Киеву «освободить хранилища зерна под новый урожай». Президент США Джо Байден ранее говорил, что в хранилищах Украины заблокировано 20 млн тонн зерна, Бербок называла цифру в 25 млн тонн.

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