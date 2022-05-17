«Опасность для судоходства высока». Песков оценил идею смягчить ограничения на вывоз зерна с Украины морем

Акватория Черного моря сейчас опасна для судоходства из-за мин, что осложняет возможность прохода судов с зерном с Украины. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватория сейчас, собственно, чрезвычайно опасна для судоходства. Там необходима сейчас операция по разминированию. Это очень сложная операция, но пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации весьма и весьма высокая», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).



Кроме того, представитель Кремля подтвердил информацию СМИ о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш на недавней встрече поднимал вопрос о том, что ограничения, введенные в отношении поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности. По словам Пескова, здесь решение остается за США и другими странами, которые вводили санкции.

«Нам здесь ничего не нужно снимать, здесь должны быть сняты те ограничения, которые введены Соединёнными Штатами, европейскими странами и другими. Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед», — сказал он в ответ на вопрос, готовы ли в Кремле обсуждать смягчение каких-либо ограничений в обмен на пропуск судов.

