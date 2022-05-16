Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить зернохранилища для нового урожая

Евросоюз поможет Украине вывезти зерно из хранилищ. Об этом 16 мая заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, но указал, что в портах, через которые экспортировалось зерно, «все заминировано».



По словам Борреля, хранилища Украины сейчас забиты. «Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

О том, что с территории Украины необходимо вывезти зерно и вопрос прорабатывается ранее также заявляла глава МИД Канады Мелани Жоли. Президент США Джо Байден сообщал, что в хранилищах Украины заблокировано 20 млн тонн зерна, глава МИД ФРГ называла цифру в 25 млн тонн.