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    Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить зернохранилища для нового урожая

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    37 комментариев

    Евросоюз поможет Украине вывезти зерно из хранилищ. Об этом 16 мая заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, но указал, что в портах, через которые экспортировалось зерно, «все заминировано».

    По словам Борреля, хранилища Украины сейчас забиты. «Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

    О том, что с территории Украины необходимо вывезти зерно и вопрос прорабатывается ранее также заявляла глава МИД Канады Мелани Жоли. Президент США Джо Байден сообщал, что в хранилищах Украины заблокировано 20 млн тонн зерна, глава МИД ФРГ называла цифру в 25 млн тонн.

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    Комментарии (37)

    Maik5
    Откуда новый урожай, если не сеяли?
    dragvs
    Кому интересны цифры. Урожай так быстро не вывозится, его реально огромное количество, его могут очень долго свозить со всей страны и потом долго вывозить. 20 вагонов грузового поезда вместит жалкие 1400 тонн. Балкер вместит легко 200 тыс тонн. Так вот в портах Украины заблокировано 4,5 млн тонн зерна. Это порядка 10 балкеров максимального размера. А общий урожай это 106 млн тонн, т.е. это всего лишь речь о 5% урожая. Для своего потребления надо максимум 40 млн тонн. Так вот даже 5% урожая просто нереально возить грузовыми поездами или фурами.
    VKuser1021921
    Еще недавно ЕС с США наперегонки помогали китайцам опустошать их склады с масками. А потом помогали друг другу опустошить контейнеры с оплаченными, но "уехавшими не туда" масками. Ну а теперь зерно. Вот так должна дипломатия помогать грязной политике, а не павлинов дебилами называть.
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