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    В Петербурге сдадут ЕГЭ девять выпускников из Донбасса и Украины

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    В школы Петербурга были зачислены 15 одиннадцатиклассников из семей беженцев, перебравшихся в Россию с территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик. Об этом 17 мая в ходе пресс-конференции заявила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

    Девять из них планируют поступать в российские вузы и будут сдавать ЕГЭ, ещё шесть школьников получат аттестат на основе имеющихся оценок.

    «Если выпускник имеет целью получение аттестата и не планирует поступать в вуз на территории того региона, где он находится, то такой выпускник получает аттестат по итогам текущих отметок. Сдавать ЕГЭ даже по обязательным предметам не обязательно», — отметила Путиловская.

    Ранее сообщалось, что в школы Петербурга зачислены 250 детей из семей беженцев.

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