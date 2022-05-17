В Петербурге сдадут ЕГЭ девять выпускников из Донбасса и Украины

В школы Петербурга были зачислены 15 одиннадцатиклассников из семей беженцев, перебравшихся в Россию с территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик. Об этом 17 мая в ходе пресс-конференции заявила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.



Девять из них планируют поступать в российские вузы и будут сдавать ЕГЭ, ещё шесть школьников получат аттестат на основе имеющихся оценок.

