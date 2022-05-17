«Теплосеть» предупредила об испытаниях в двух районах Петербурга

В среду, 18 мая, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Адмиралтейском и Московском районах города. Об этом в компании сообщили «Фонтанке» 17 мая.



В зону испытаний Адмиралтейского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: 1-я, 2-я, 3-я , 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я Красноармейские, Парфёновская, Красуцкого, Малая Митрофаньевская, Егорова, Садовая, Средняя Подьяческая, Большая Подьяческая, Малая Подьяческая; проспекты: Измайловский, Троицкий, Вознесенский, Римского-Корсакова; переулки Советский, Державинский, Бойцова, Красноградский; набережные Обводного канала и реки Фонтанки; Митрофаньевское шоссе и площадь Балтийского вокзала.

