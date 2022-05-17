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    «Теплосеть» предупредила об испытаниях в двух районах Петербурга

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    В среду, 18 мая, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Адмиралтейском и Московском районах города. Об этом в компании сообщили «Фонтанке» 17 мая.

    В зону испытаний Адмиралтейского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я Красноармейские, Парфёновская, Красуцкого, Малая Митрофаньевская, Егорова, Садовая, Средняя Подьяческая, Большая Подьяческая, Малая Подьяческая; проспекты: Измайловский, Троицкий, Вознесенский, Римского-Корсакова; переулки Советский, Державинский, Бойцова, Красноградский; набережные Обводного канала и реки Фонтанки; Митрофаньевское шоссе и площадь Балтийского вокзала.

    В зону испытаний Московского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Кубинская, Варшавская, Кузнецовская, Бассейная, Краснопутиловская; проспекты Московский и Ленинский; Митрофаньевское шоссе и Студгородок.

    Напомним, что накануне о начале гидравлических испытаний на теплосетях в Петербурге сообщила еще одна теплоэнергетическая компания города — ГУП «ТЭК СПб».

    Теплоэнергетики напоминают, что испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры.

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