«Теплосеть» предупредила об испытаниях в двух районах Петербурга

В среду, 18 мая, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Адмиралтейском и Московском районах города. Об этом в компании сообщили «Фонтанке» 17 мая.
В зону испытаний Адмиралтейского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: 1-я, 2-я,
В зону испытаний Московского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Кубинская, Варшавская, Кузнецовская, Бассейная, Краснопутиловская; проспекты Московский и Ленинский; Митрофаньевское шоссе и Студгородок.
Напомним, что накануне о начале гидравлических испытаний на теплосетях в Петербурге сообщила еще одна теплоэнергетическая компания города — ГУП «ТЭК СПб».