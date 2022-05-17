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    «Иногда мы делаем это по-дружески». Песков прокомментировал критику Кадырова в свой адрес

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    6 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него добрые отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а критика со стороны последнего в его адрес исключительно «дружеская».

    «Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга. По-дружески», — цитирует Пескова 17 мая ТАСС.

    Напомним, ранее Кадыров раскритиковал Пескова за то, что тот назвал телеведущего Ивана Урганта «большим патриотом», а присвоение звания генерал-лейтенанта самому Кадырову никак не прокомментировал. В частности, он заявил, что у пресс-секретаря президента «несозревшая шкала приоритетов». Песков на это ответил, что «соревнование в том, кто больше является патриотом» в настоящий момент, по его мнению, вряд ли нужно.

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    Комментарии (6)

    Cashmare
    он это дрожащим голосом сказал?
    OttoVonNasmorck
    Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень теплых отношениях, мы свингеры.
    Васисуалий Лошков
    по-дружески,можно и в ухо получить,,,,,чисто по-дружески)))
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