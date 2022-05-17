В Кронштадте дымил будущий музей. Помощь пожарных потребовалась старейшей советской подлодке К-3

В Кронштадте 17 мая произошло задымление на старейшей советской атомной подлодке.
Работников Кронштадтского морского завода эвакуировали из-за задымления на первой советской атомной подлодке К-3 «Ленинский комсомол», которая должна стать экспонатом музея.
Как сообщили «Фонтанке» на заводе, утром 17 мая во время огневых работ на «Ленинском комсомоле» произошёл разрыв шланга. На подлодке дымило, разгореться огню не дали. «Всё было мгновенно ликвидировано пожарными. Персонал, естественно, был эвакуирован в первую очередь», — рассказали в пресс-службе компании.
Обошлось без пострадавших, дополнительный ремонт подлодке не потребуется. Как заверяют, ущерба ей происшествие не причинило.
К-3 прибыла в Петербург в сентябре прошлого года из Мурманска. После реставрации легенда отечественного флота станет главным экспонатом Музея военно-морской славы на «Острове фортов».