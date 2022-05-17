В Кронштадте дымил будущий музей. Помощь пожарных потребовалась старейшей советской подлодке К-3

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» — первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Её корпус проектировали с нуля с упором на качество подводного хода. Подлодка обладала выдающимися тактико-техническими характеристиками: по скорости подводного хода она превышала те же показатели дизель-электрических подлодок того времени в 1,5–2 раза, по дальности плавания под водой — в 70–75 раз.



К-3 приняли у оборонной промышленности 17 декабря 1958 года, 12 марта 1959-го она вошла в состав 206-й отдельной бригады подлодок с базированием в Северодвинске. Корабль прослужил до 1988 года, за это время он совершил пять походов на боевую службу. В 1991-м «Ленинский комсомол» официально вывели из состава Северного флота.