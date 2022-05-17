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    В Кронштадте дымил будущий музей. Помощь пожарных потребовалась старейшей советской подлодке К-3

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    2 комментария

    В Кронштадте 17 мая произошло задымление на старейшей советской атомной подлодке.

    Работников Кронштадтского морского завода эвакуировали из-за задымления на первой советской атомной подлодке К-3 «Ленинский комсомол», которая должна стать экспонатом музея.

    Как сообщили «Фонтанке» на заводе, утром 17 мая во время огневых работ на «Ленинском комсомоле» произошёл разрыв шланга. На подлодке дымило, разгореться огню не дали. «Всё было мгновенно ликвидировано пожарными. Персонал, естественно, был эвакуирован в первую очередь», — рассказали в пресс-службе компании.

    Обошлось без пострадавших, дополнительный ремонт подлодке не потребуется. Как заверяют, ущерба ей происшествие не причинило.

    К-3 прибыла в Петербург в сентябре прошлого года из Мурманска. После реставрации легенда отечественного флота станет главным экспонатом Музея военно-морской славы на «Острове фортов».

    АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» — первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Её корпус проектировали с нуля с упором на качество подводного хода. Подлодка обладала выдающимися тактико-техническими характеристиками: по скорости подводного хода она превышала те же показатели дизель-электрических подлодок того времени в 1,5–2 раза, по дальности плавания под водой — в 70–75 раз.

    К-3 приняли у оборонной промышленности 17 декабря 1958 года, 12 марта 1959-го она вошла в состав 206-й отдельной бригады подлодок с базированием в Северодвинске. Корабль прослужил до 1988 года, за это время он совершил пять походов на боевую службу. В 1991-м «Ленинский комсомол» официально вывели из состава Северного флота.

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    Комментарии (2)

    Софокл Аристархович
    Чтобы завести моторы после долгого простоя использовали старый как мир метод - капнули в карбюратор немного бензина?!
    :о)
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