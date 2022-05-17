Правительство РФ не стало выделять кинотеатрам субсидию в 6,5 млрд рублей. Большинству пророчат закрытие

Правительство РФ отказалось выделять кинотеатрам субсидию в 6,5 миллиарда рублей, и скоро они могут начать массово закрываться. Об этом 16 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), главу российского представительства корпорации Сomscore Романа Исаева.



«То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были, и помощь эту государство решило кинотеатрам не выделять. Мы не будем на этом останавливаться, возможно, будут какие-то федеральные акции со стороны кинотеатров. Сейчас это все обсуждается, и в ближайшее время, я думаю, мы будем это озвучивать», — заявил Исаев.