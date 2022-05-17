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    Правительство РФ не стало выделять кинотеатрам субсидию в 6,5 млрд рублей. Большинству пророчат закрытие

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    5 комментариев

    Правительство РФ отказалось выделять кинотеатрам субсидию в 6,5 миллиарда рублей, и скоро они могут начать массово закрываться. Об этом 16 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), главу российского представительства корпорации Сomscore Романа Исаева.

    «То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были, и помощь эту государство решило кинотеатрам не выделять. Мы не будем на этом останавливаться, возможно, будут какие-то федеральные акции со стороны кинотеатров. Сейчас это все обсуждается, и в ближайшее время, я думаю, мы будем это озвучивать», — заявил Исаев.

    По словам Исаева, массовое закрытие кинотеатров может начаться в 20-х числах мая и продолжиться летом — в период со «слабым репертуаром, недостаточным для поддержания их экономики». «К концу лета мы можем увидеть, как закрылось большинство кинотеатров», — отметил спикер. Он добавил, что представители отрасли продолжат отправлять обращения и предложения для поддержки.

    Ранее в АВК заявили, что из-за нехватки картин для проката в России может закрыться минимум половина кинотеатров. Причина — в том, что страну покинули западные кинокомпании.

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    Комментарии (5)

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    В добрый путь!
    Леонтий
    Пока закрыть значит.Не содержать же их на казённый счёт.
    Фома Неверующий
    Пускай закрываются. Если настанут времена возврата западных фильмов - откроются новые, более современные. А сейчас не нужны в целом.
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