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    Тут и смотреть нечего. Из-за нехватки фильмов в России может закрыться половина кинотеатров

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    29 комментариев

    После того, как западные кинокомпании покинули Россию, у кинотеатров появилась серьезная нехватка картин для проката. В результате в ближайшие два месяца, как прогнозирует ассоциация владельцев кинотеатров, может закрыться не менее половины кинотеатров. Об этом 1 мая сообщает «Интерфакс».

    Прогноз организации по падению выручки — более чем на 80%. Агентство приводит данные по сети «Каро»: в сравнении между февралем и мартом сокращение выручки составило до 50% в столице и до 85% на периферии. Также информацию по ситуации в объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» — падение выручки примерно в четыре раза.

    Игроки рынка отмечают, что поступающие в прокат российские фильмы неспособны перекрыть нехватку контента, а картины из Индии ситуацию не спасают, так как пользуются не массовой, а нишевой популярностью.

    Кинотеатры полагают, что в настоящее время необходимы прямые субсидии и нематериальная поддержка от государства.

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    Комментарии (29)

    Инкогнито2021
    Никите бесогону денег подкиньте, он наснимает фильмов с участием своей семейки
    Piter Russo
    Сжатие рынка началось еще в марте 2020 с локдауном, изменилось поведения потребителя - в 2019 люди ходили в кино, в 2020 - люди сидят перед большим телевизором дома, смотря новинки и не новинки по подписке или скачав видео с торентов..
    С марта 2022 наши люди стали еще больше экономить. Сходить в кино раз за 400-1000 рублей на человека за один фильм или смотреть видео по подписке за 99-999 рублей в месяц - для многих это способ серьезной экономии и денег и времени.
    Приостановка проката голливудского кино в 2022 стало стала еще одним фактором убивающим этот сегмент рынка развлечений.
    Стране де факто не нужно такое кол-во кинотеатров в следствии изменения поведения потребителей.
    В стране сейчас порядка 5,5 тыс. кинозалов, если экстраполировать опыт ЕС - у нас их должно быть порядка 3-3,5 тыс.
    Avocat
    Тарковского показывайте
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