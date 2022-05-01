Тут и смотреть нечего. Из-за нехватки фильмов в России может закрыться половина кинотеатров

После того, как западные кинокомпании покинули Россию, у кинотеатров появилась серьезная нехватка картин для проката. В результате в ближайшие два месяца, как прогнозирует ассоциация владельцев кинотеатров, может закрыться не менее половины кинотеатров. Об этом 1 мая сообщает «Интерфакс».



Прогноз организации по падению выручки — более чем на 80%. Агентство приводит данные по сети «Каро»: в сравнении между февралем и мартом сокращение выручки составило до 50% в столице и до 85% на периферии. Также информацию по ситуации в объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» — падение выручки примерно в четыре раза.

