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    Renault не сможет выкупить обратно свой бывший московский завод

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    17 комментариев

    У Renault нет возможности выкупить свой бывший завод в Москве, поэтому он останется российским. Об этом 16 мая заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

    «У нас нет опциона на обратный выкуп со стороны «Рено». То есть этот завод будет все время российским», — сказал Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24» (цитата по «Интерфаксу»).

    По словам заммэра, перед заводом стоит задача разработки полностью отечественного автомобиля, а перед менеджментом предприятия — использовать максимальное количество российских компонентов для производства машин. Ликсутов отметил, что власти города намерены начать на заводе сборку новых автомобилей до конца года, коллектив предприятия сохранят и выплатят долги по зарплате.

    Также Ликсутов выразил надежду, что необходимая для сборки машин платформа будет найдена совместно с «КАМАЗом» и институтом НАМИ.

    Ранее стало известно, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля в «АвтоВАЗе» отходит ФГУП «НАМИ» (подведомственному Минпромторгу), а завод «Рено Россия» — Москве.

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    Комментарии (17)

    Xodok1
    Выкупить не смогут, а купить смогут. А какая разница?
    266305401
    наверно скоро опять будут выпускать автомобиль-ока только сколько он будет стоить если других авто заводов не будет
    266188746
    Ну Макдональдс уже возвращается и будет работать под другим названием. Поэтому не разделяю иронию тех, кто считает, что Рено не хотел бы вернуться. Для них это был значимый рынок, цифры не могут врать.
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