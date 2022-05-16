Renault не сможет выкупить обратно свой бывший московский завод

У Renault нет возможности выкупить свой бывший завод в Москве, поэтому он останется российским. Об этом 16 мая заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.



«У нас нет опциона на обратный выкуп со стороны «Рено». То есть этот завод будет все время российским», — сказал Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24» (цитата по «Интерфаксу»).

По словам заммэра, перед заводом стоит задача разработки полностью отечественного автомобиля, а перед менеджментом предприятия — использовать максимальное количество российских компонентов для производства машин. Ликсутов отметил, что власти города намерены начать на заводе сборку новых автомобилей до конца года, коллектив предприятия сохранят и выплатят долги по зарплате.