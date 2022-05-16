В День музеев Царское Село, «Полтава», музеи Пушкина и Достоевского будут работать бесплатно

Музей-заповедник «Царское Село» в этот день организует бесплатный вход на экспозицию «Придворный экипаж в Царском Селе» в павильоне «Дежурные конюшни». Посетителям покажут парадные экипажи русских и западноевропейских мастеров XVIII–XIX веков.

18 мая по бесплатным билетам можно будет посетить музеи, входящие в состав Всероссийского музея А. С. Пушкина . Свои двери откроют музей-квартира Пушкина, его Мемориальный музей-дача, Лицей, квартира Некрасова, а также сад музея-усадьбы Г. Р. Державина .

К Эрмитажу, который будет работать по бесплатным билетам в Международный день музеев, присоединились другие учреждения.

Также бесплатно 18 мая будет работать литературно-мемориальный музей Достоевского. Для посетителей будут открыты мемориальная квартира писателя, литературная экспозиция «Достоевский. Жизнь и творчество: Pro et contra» и выставка «Достоевский. Персонификация бренда».



Еще один писательский музей, который пустит посетителей бесплатно, — Музей-квартира Михаила Зощенко. В этот день с 12:00 до 19:00 там заодно будут проводить книжный обмен.



Бесплатно будет работать также Музей политической истории. Сейчас там проходят выставки к 150-летию Александры Коллонтай, к 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина и к 30-летию возвращения Ленинграду первоначального названия и восстановления исторического флага России.



А Русский музей будет проводить бесплатные экскурсии — попасть на них смогут те, кто купят билет на 18 мая на 12:00 в основное здание или один из филиалов музея — в Михайловский дворец, корпус Бенуа, Михайловский замок, Мраморный или Строгановский дворец.



Также 18 мая команда линейного корабля «Полтава» приглашает всех желающих подняться на борт. Правда, эта акция пройдет в честь дня рождения Балтийского флота. Будет произведёт торжественный выстрел из корабельного орудия «Полтавы», а главным событием станет кренование — добровольцы будут организованно перемещаться с борта на борт по команде, для расчёта параметров устойчивости судна.

