Мусоровоз «прилёг» на Московском шоссе и собрал пробку

В понедельник, 16 мая, у поселка Шушары, недалеко от «Ленты» на Московском шоссе, произошла внушительная авария. Как рассказали в соцсетях очевидцы, там на бок опрокинулся мусоровоз.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, водитель мусоровоза не справился с управлением при повороте налево.
В комментариях в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» пользователи отметили, что авария собрала пробку по направлению к городу.
Отметим, что это уже второй за день крупногабаритный перевертыш. До этого, днем, затор на КАД собирал опрокинувшийся грузовик с песком.