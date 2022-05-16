    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    4 м/с, с-з

    758мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.44eur65.82
    Отмена Би-2 в ПетербургеБоевые действия на УкраинеСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Мусоровоз «прилёг» на Московском шоссе и собрал пробку

    819
    обсудить

    В понедельник, 16 мая, у поселка Шушары, недалеко от «Ленты» на Московском шоссе, произошла внушительная авария. Как рассказали в соцсетях очевидцы, там на бок опрокинулся мусоровоз.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, водитель мусоровоза не справился с управлением при повороте налево.

    ПоделитьсяПоделиться

    В комментариях в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» пользователи отметили, что авария собрала пробку по направлению к городу.

    Отметим, что это уже второй за день крупногабаритный перевертыш. До этого, днем, затор на КАД собирал опрокинувшийся грузовик с песком.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close