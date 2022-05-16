Мусоровоз «прилёг» на Московском шоссе и собрал пробку

В понедельник, 16 мая, у поселка Шушары, недалеко от «Ленты» на Московском шоссе, произошла внушительная авария. Как рассказали в соцсетях очевидцы, там на бок опрокинулся мусоровоз.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, водитель мусоровоза не справился с управлением при повороте налево.