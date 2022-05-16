Грузовики столкнулись на севере КАД. Один упал и засыпал дорогу песком

На севере КАД в Петербурге 16 мая образовалась пробка из-за ДТП с грузовиками.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 12:05 на 21-м километре внутреннего кольца столкнулись два попутных грузовых автомобиля. Один из них опрокинулся на проезжую часть, из прицепа рассыпался песок.



Пострадал один человек. «На данный момент автомобиль и песок еще не убраны, движение транспорта осуществляется по полосе безопасности», — отмечают в Упрдоре.

