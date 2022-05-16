Грузовики столкнулись на севере КАД. Один упал и засыпал дорогу песком

На севере КАД в Петербурге 16 мая образовалась пробка из-за ДТП с грузовиками.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 12:05 на 21-м километре внутреннего кольца столкнулись два попутных грузовых автомобиля. Один из них опрокинулся на проезжую часть, из прицепа рассыпался песок.
Пострадал один человек. «На данный момент автомобиль и песок еще не убраны, движение транспорта осуществляется по полосе безопасности», — отмечают в Упрдоре.
На «Яндекс.Карте» видна пробка. «Водители рекомендуют объезжать участок через стоянку магазина «Петрович»», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».