«Москвич» возвращается на конвейер. Вспоминаем, как производили эти автомобили и как на них ездили

На московском заводе Renault будут делать автомобили «Москвич». Их не выпускали почти 20 лет.



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Мэр Москвы Сергей Собянин 16 мая заявил, что на московском заводе концерна Renault, который перешел под контроль правительства столицы, будут выпускать автомобили исторической марки «Москвич». По его словам, иностранный собственник сам решил закрыть предприятие, а за мэрией теперь — сохранение большей части «многотысячного» трудового коллектива. Основным технологическим партнером возрождения выступит КАМАЗ. Что это будет за машина, пока неизвестно. Власти замахнулись аж на создание электрокаров, но в будущем. На первом этапе речь идет об автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.



«Фонтанка» вспоминает историю «Москвича» и рассказывает, что от него осталось: воспоминания, единичные автомобили, разбросанные по всей стране, и торговые марки, последние из которых уже давно принадлежат «Рено».

Производство «Москвичей» началось на Московском заводе малолитражных автомобилей. Позже он был переименован в Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК), а с 1993 года назывался ОАО «Москвич». Первые модели — 400 и усовершенствованный 401 — изготавливались на основе немецкого Opel Kadett и выпускались с середины 40-х до середины 50-х. В 1956 году появилась модель второго поколения — «Москвич-402». Это была принципиально новая конструкция автомобиля. В работе над ней участвовали специалисты ГАЗа, и многие элементы дизайна напоминали «Волгу» ГАЗ-21, но по сравнению с последней машина была более доступной для граждан.



Фото: Скриншот auto.ru Поделиться Поделиться





Почти через десять лет завод начал выпускать модель третьего поколения «Москвич-408». Её прославил фильм «Бриллиантовая рука» 1969 года. Такой автомобиль нахваливает шеф контрабандистов: «На полагающуюся мне по закону премию я по совету друзей решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель!» Причем четырехфарное исполнение выдает экспортный вариант.



Аналогичный красный седан 1968 года сейчас можно найти в продаже за 1,7 млн рублей. В объявлении сказано, что автомобиль «разобран до болта и собран из новых запчастей, кузов красился целиком (пол, внутренние полости, подкапотка, дно), все болты и крепежи перецинкованы, салон перешит оригинальным кожзамом». Мотор у машины родной, пробег — всего 45 тыс. километров. Вот что рассказал «Фонтанке» хозяин автомобиля из Петербурга:

«Я не знаю, кто на ней до меня ездил. Я просто поставил задачу реставрационной мастерской: «Хочу машину, как у Шефа из «Бриллиантовой руки». Дальше меня не волновало, где они что искали, каким образом. Работа стоила 1 миллион 300 тысяч рублей. Продаю, потому что накатался. У меня много других машин, есть на чем еще кататься. На дорогах всем машина нравится, конечно, всегда сигналят».



Фото: Скриншот auto.ru Поделиться Поделиться





Следующий хит — «Москвич-412», который выпускался с 1967 года как усовершенствованная версия 408-го с более мощным двигателем. Такие машины штамповали до 1999 года, отдельные партии собирали до 2003 года.



Читательница «Фонтанки» Ирина вспоминает:

«1992 год. Первая машина брата — подержанный 412-й «Москвич». Счастье — беспредельное, двумя семьями тут же срываемся в Псковскую область на ноябрьские праздники. На дворе — холод собачий. В машине — такая же температура. Тогда еще можно было возить детей на руках, поэтому на заднем сиденье разместились мы с мужем и двое детей — теснота, но всё-таки не автобус. На нем ехать 9 часов до пункта назначения, 450 км. В итоге мы ехали вдвое дольше.

Сначала машина сломалась за Гатчиной. Её ремонтировали — благо водитель был умельцем на все руки — и ехали еще полчаса. Потом снова ремонтировали, иногда обращались к помощи проезжающих мимо. Сколько раз лопались шины, даже не сосчитать. Добрались до места назначения в полном ауте, младшая пассажирка, пятилетняя дочь, тут же заболела. Обратно ехали часов десять, тоже с поломками, но уже в меньшем количестве. Поездка была так себе».

На смену 412-му пришли модернизированные версии 2138, 2140. У последней было суперлюксовое ответвление 2140 SL с улучшенным дизайном салона, предназначенное в основном на экспорт. В 1986 году заднеприводное семейство «Москвичей» ушло на покой. Во главе четвертого поколения автомобилей встала совершенно новая переднеприводная модель 2141 с вместительным салоном и багажником, эффективным отоплением салона, легким рулевым управлением и хорошей управляемостью на высоких скоростях.



За руль такой машины впервые в жизни сел читатель «Фонтанки» Павел:

«Всё моё детство было связано с дедовским «Москвичом-2141». Моё первое знакомство с ним в пять лет чуть не стало последним. Мы ехали по трассе и заехали в придорожный магазин на возвышенности. Дед поставил машину на ручной тормоз, вышел и сказал ждать внутри. Мне, маленькому ребенку, было скучно, я стал изучать салон и из любопытства опустил ручник. Машина медленно поехала задом в сторону трассы, где носятся автомобили. Повезло, что на дороге была глубокая яма, в которую попало колесо, и автомобиль остановился.

Каждый выезд машины заканчивался тем, что дед вечером по приезде домой занимался её ремонтом. Стабильно, как минимум раз в полгода, он делал шпаклёвку и покраску, потому что «Москвич» гнил весь и всегда. Еще у него была интересная особенность: разболтавшиеся замки задних дверей иногда могли на крутых поворотах открывать задние двери. Это первая машина, на которой я ездил под присмотром, по деревенскому полю».



На базе 2141 делались последние известные истории и уже не совсем «Москвичи». Со своими удлиненными кузовами они выглядели более современно, но самое интересное было внутри. В 1997 году завод выпустил модификацию 2141–02, получившую собственное имя «Святогор». На неё не было подходящего отечественного двигателя, и в результате автомобиль оснастили мотором французской Renault. Такое же решение нашли для появившихся в то же время модификаций «Князь Владимир — 2142» и «Юрий Долгорукий — 2141», хотя, к слову, часть версий выпускалась с российскими двигателями ВАЗ и УЗАМ.

«Князья», к которым в 1998 году добавился «Иван Калита — 2142», особым спросом не пользовались. В связи с дефолтом ставить на автомобили импортные двигатели стало невозможно, а отечественные были дорогими и поставлялись как получится. У завода «Москвич» начались тяжелые времена. В 2001 году он выпустил всего 800 автомобилей при необходимом объеме продаж 40 тысяч машин в год минимум. В марте 2002 года главный конвейер московского завода был остановлен навсегда. Всего в стране было выпущено немногим более 5 миллионов «Москвичей».



Теперь они разбрелись по всей России. На популярном сайте по продаже подержанных автомобилей большинство экземпляров приходится на 2140 и 2141 (73 и 88 предложений соответственно). Почти вдвое меньше 412 и 407. Встречаются совсем старые машины, с ржавыми кузовами и без фар, за 20–30 тыс. рублей. Такие спасут только чуткие руки неравнодушного реставратора. Но есть и уже отреставрированные экземпляры. На них выставляют цены до 8 млн рублей.

Самые младшие на рынке — «Владимиры» и «Святогоры» 2001 года. За такой с пробегом 22 тыс. км просят почти миллион. «Уникальное предложение для ценителей-коллекционеров. <...> Всего москвичей этой модели было выпущено около полутора тысяч экземпляров, на данный момент времени их осталось всего несколько десятков, в хорошем же состоянии остались буквально единицы, — набивает цену продавец. — Один хозяин, всю свою жизнь автомобиль хранился в теплом подземном паркинге, не подвергался воздействию солнца и атмосферных явлений, на данный момент авто хранится в сухом отапливаемом боксе».

Такой же в неплохом состоянии и с пробегом в два раза больше можно урвать за 170 тысяч. Максимальный пробег среди представленных на сайте машин у черного «Москвича-412» — 585 тыс. км. Автомобиль 1975 года производства продается за 1,2 млн рублей. «Кто оценит, тот возьмёт», — уверен хозяин Ахмад.



Фото: Скриншот auto.ru Поделиться Поделиться





С ноября 2003 года ОАО «Москвич» погрузилось в банкротство. Процесс распродажи активов предприятия-должника закончился только в 2010 году. Как следует из определения суда, завод полностью погасил долги на 156 млн рублей и частично — на 4,26 млрд. «Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными», — подчеркнул суд.

По данным СПАРК, права на логотип, использовавшийся в производстве последних моделей «Москвича», прекратили действовать в 2004 году. Эмблема в виде Спасской башни Кремля и экспортный лейбл модели 2141 ALEKO до недавних пор принадлежали Volkswagen.

Интересно, что ЗАО «Рено Россия», которое теперь будет силами московских властей возрождать производство автомобилей, в 2016 году зарегистрировало два новых товарных знака «Москвич». Использовать их можно для автомобилей, различных приборов и инструментов, включая, например, указатели низкого давления в шинах и уровня бензина. Патент действует до 2025 года.



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Также ретрологотип «Москвич», который, судя по всему, не использовался при изготовлении новых автомобилей, в начале 2010-х запатентовала компания ООО «Авто-винтаж» владелицы крупной инвестиционно-строительной корпорации «Интеко», вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Фирме принадлежал музей частных коллекций «Автовилль», он закрылся семь лет назад. Товарный знак «Москвич» разрешено использовать для кафе и ресторанов, а также на салфетках, этикетках и скатертях. Одноименный банкетный зал работает в том же здании, где был музей.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

