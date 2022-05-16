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    В Петербурге не стали арестовывать дебошира, который в «килте» из пледа якобы бил инспектора ДПС в пятницу, 13-го

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    5 комментариев

    Приморский райсуд Петербурга отказался заключать под стражу Тараса Зименко, который в экстравагантном наряде якобы напал на инспектора ДПС. Ходатайство следствия прокурор посчитал незаконным и необоснованным.

    Дорожный инспектор

    Как сообщает 16 мая объединенная пресс-служба городских судов, следствие рассказало, что в пятницу, 13-го, при задержании на месте ДТП мужчина ударил инспектора в лицо и бранился, к тому же он был пьян. Доказательств последнего суд не нашел, как и того, что Зименко может скрыться или угрожать свидетелям. Довод о том, что пострадавший инспектор опасается за свою жизнь и здоровье, суд тоже не впечатлил.

    Также суд отметил, что, согласно рапорту, мужчину задержали 14-го числа, а согласно обвинению — 13-го, по статье КоАП РФ о неповиновении полицейскому. Тем не менее никаких документов, подтверждающих наличие административного дела, суд не увидел.

    «Суд, указав, что органами предварительного расследования допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, посчитал невозможным ходатайство удовлетворить», — отмечают в пресс-службе.

    Зименко освободили из-под стражи в зале суда.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала о происшествии: якобы мужчина в «килте» из пледа (без исподнего) и сапогах на босу ногу был задержан на месте аварии в Серебряковом переулке и доставил инспекторам много хлопот.

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    Комментарии (5)

    266178576
    Так на видео же видно как он инспектору в дыню дал!
    Xodok1
    Сапоги на босу ногу это как?Как узнали? портянка не торчала из за голенища? В кирзе без портянки далеко не уйдешь...
    своих не бросаем
    так опричники даже оформить грамотно не могут...надо было в рапорте указать, что выкрикивал лозунги, дискредитирующие армию рф, мир труд май.. закрыли бы моментально.
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