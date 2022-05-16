В Петербурге не стали арестовывать дебошира, который в «килте» из пледа якобы бил инспектора ДПС в пятницу, 13-го

Приморский райсуд Петербурга отказался заключать под стражу Тараса Зименко, который в экстравагантном наряде якобы напал на инспектора ДПС. Ходатайство следствия прокурор посчитал незаконным и необоснованным.

Как сообщает 16 мая объединенная пресс-служба городских судов, следствие рассказало, что в пятницу, 13-го, при задержании на месте ДТП мужчина ударил инспектора в лицо и бранился, к тому же он был пьян. Доказательств последнего суд не нашел, как и того, что Зименко может скрыться или угрожать свидетелям. Довод о том, что пострадавший инспектор опасается за свою жизнь и здоровье, суд тоже не впечатлил.

Также суд отметил, что, согласно рапорту, мужчину задержали 14-го числа, а согласно обвинению — 13-го, по статье КоАП РФ о неповиновении полицейскому. Тем не менее никаких документов, подтверждающих наличие административного дела, суд не увидел.



«Суд, указав, что органами предварительного расследования допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, посчитал невозможным ходатайство удовлетворить», — отмечают в пресс-службе.



Зименко освободили из-под стражи в зале суда.



Напомним, «Фонтанка» рассказывала о происшествии: якобы мужчина в «килте» из пледа (без исподнего) и сапогах на босу ногу был задержан на месте аварии в Серебряковом переулке и доставил инспекторам много хлопот.

