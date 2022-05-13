Неадекватный водитель в юбке из пледа в пятницу 13-го бесновался у 13-го дома в Серебряковом переулке

Подробности сообщает « Дорожный инспектор ». Инспекторы ДПС приехали на место, где Peugeot въехал в припаркованный Mitsubishi. Взорам сотрудников предстал водитель «француза», облик которого напоминал скорее дервиша. Свою наготу он прикрывал «килтом» из пледа, исподнего под которым не было, сапоги были надеты на босу ногу.

Пятница 13-е оправдала свою нехорошую репутацию в Приморском районе Петербурга, где у дома номер 13 по Серебрякову переулку произошло, на первый взгляд, несерьезное ДТП. С водителем пришлось повозиться.

Встрече он был не рад и, исступленно выкрикивая бессвязные ругательства и проклятия, попытался уехать. Из салона его вытащили втроем, уложили на асфальт вдвоем и застегнули наручники. В процессе борьбы мужчина стал еще и босоногим.



В патрульном автомобиле настроение водителя менялось каждые несколько секунд, при этом он не забывал крыть сотрудников отборной бранью. Когда ему отстегнули правую руку для подписания документов, он нанес несколько ударов в лицо инспектору и крутить агрессора пришлось заново.

Прибор не показал алкогольного опьянения, и мужчина отправился на медосвидетельствование в наркодиспансер, напротив которого и умудрился попасть в ДТП.



В отношении водителя составлены административные материалы об управлении т/с в состоянии опьянения, управлении т/с лишенным права, а также неповиновении законному требованию. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям об оскорблении представителя власти и применении силы в отношении представителя власти.

