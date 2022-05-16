Беглов: Обстановка в Петербурге позволяет отменить маски и другие ограничения

Коронавирусная обстановка в Петербурге позволяет отказаться от масочного режима и других ограничений, заявил губернатор Александр Беглов. Теперь дело за главным санитарным врачом.

«Мы обратились к главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой с предложением отменить масочный режим и другие санитарные ограничения, которые действуют до 15 июня из-за ковида. Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг. Но рекомендательный характер использования масок сохраним. В людных местах они оправданы», — заявил 16 мая Беглов в традиционном радиообращении.



О том, почему по всей России отменяют маски, а в Петербурге ждут разрешения Поповой — читайте в разборе «Фонтанки».

