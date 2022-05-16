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    Беглов: Обстановка в Петербурге позволяет отменить маски и другие ограничения

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    8 комментариев

    Коронавирусная обстановка в Петербурге позволяет отказаться от масочного режима и других ограничений, заявил губернатор Александр Беглов. Теперь дело за главным санитарным врачом.

    «Мы обратились к главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой с предложением отменить масочный режим и другие санитарные ограничения, которые действуют до 15 июня из-за ковида. Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг. Но рекомендательный характер использования масок сохраним. В людных местах они оправданы», — заявил 16 мая Беглов в традиционном радиообращении.

    О том, почему по всей России отменяют маски, а в Петербурге ждут разрешения Поповой — читайте в разборе «Фонтанки».

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    Комментарии (8)

    pavas
    ...кроме митингов и одиночных пикетов, я так понимаю? Потому что на на митингах народ может сказать много нехорошего про дядю сашу.
    Zizipop
    Какой же он безхребетный не может на себя никакую ответственность взять, прокляли наш город губерами.
    Ma-260802031
    Да уже даже самые коронабесивые страны отменили.
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