Жителя Купчино арестовали по делу об убийстве матери. Следствие считает, что за табуретку взялся именно он

Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под стражу Сергея Грачева, которого обвиняют в убийстве собственной матери. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба городских судов.
По данным следствия, в период с 10 по 13 мая Грачев в квартире на улице Димитрова во время ссоры тупым предметом ударил по голове 79-летнюю женщину, в результате чего она получила открытую черепно-мозговую травму с размозжением головного мозга и скончалась. Факт преступления мужчина скрывал, труп нашли в минувшую пятницу, а на следующий день задержали Грачева.
«Фонтанка» писала, что, по мнению правоохранителей, 50-летний Грачев размозжил голову матери табуреткой.
Мужчину отправили в СИЗО до 13 июля.