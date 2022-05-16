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    Жителя Купчино арестовали по делу об убийстве матери. Следствие считает, что за табуретку взялся именно он

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    Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под стражу Сергея Грачева, которого обвиняют в убийстве собственной матери. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба городских судов.

    По данным следствия, в период с 10 по 13 мая Грачев в квартире на улице Димитрова во время ссоры тупым предметом ударил по голове 79-летнюю женщину, в результате чего она получила открытую черепно-мозговую травму с размозжением головного мозга и скончалась. Факт преступления мужчина скрывал, труп нашли в минувшую пятницу, а на следующий день задержали Грачева.

    «Фонтанка» писала, что, по мнению правоохранителей, 50-летний Грачев размозжил голову матери табуреткой.

    Мужчину отправили в СИЗО до 13 июля.

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