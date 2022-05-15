В Купчино сын во время ссоры размозжил голову матери табуреткой

Полиция Фрунзенского района 15 мая поместила в ИВС жителя дома 15/2 по улице Димитрова. Следствие считает, что именно он забил до смерти свою мать в начале недели.

По данным «Фонтанки», судебно-медицинская экспертиза показала, что 79-летняя женщина скончалась в результате открытой черепно-мозговой травмы с размозжением головного мозга. Предполагается, что 50-летний сын во время ссоры ударил ее табуреткой в висок. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения.