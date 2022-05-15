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    В Купчино сын во время ссоры размозжил голову матери табуреткой

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    2 комментария

    Полиция Фрунзенского района 15 мая поместила в ИВС жителя дома 15/2 по улице Димитрова. Следствие считает, что именно он забил до смерти свою мать в начале недели.

    По данным «Фонтанки», судебно-медицинская экспертиза показала, что 79-летняя женщина скончалась в результате открытой черепно-мозговой травмы с размозжением головного мозга. Предполагается, что 50-летний сын во время ссоры ударил ее табуреткой в висок. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (2)

    Vasya11
    Как правильно пишется? ТубАретка? Или тубОретка?
    Правильный ответ: - ТАБУРЕТ.
    Соответственно: - размозжил голову матери ТАБУРЕТОМ.
    Окончание (КА) явно лишнее.
    своих не бросаем
    скрепно
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