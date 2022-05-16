Участок КАД перекрыли после аварии для уборки песка. Пробка подросла

После ДТП с грузовиками на КАД перекрыто движение транспорта на км 20+300 внутреннего кольца. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Дорожники расчищают участок от песка, который высыпался из опрокинувшегося прицепа грузовика. Судя по данным «Яндекса», сейчас там собралась километровая пробка. Сроков завершения работ пока нет.
Авария на 21-м километре внутреннего кольца произошла в 12:05. Столкнулись два попутных грузовых автомобиля. Один из них опрокинулся на проезжую часть, из прицепа рассыпался песок. В результате один человек пострадал. По словам очевидцев, объезжают участок через стоянку магазина «Петрович».