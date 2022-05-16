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    Участок КАД перекрыли после аварии для уборки песка. Пробка подросла

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    2 комментария

    После ДТП с грузовиками на КАД перекрыто движение транспорта на км 20+300 внутреннего кольца. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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    Дорожники расчищают участок от песка, который высыпался из опрокинувшегося прицепа грузовика. Судя по данным «Яндекса», сейчас там собралась километровая пробка. Сроков завершения работ пока нет.

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    Авария на 21-м километре внутреннего кольца произошла в 12:05. Столкнулись два попутных грузовых автомобиля. Один из них опрокинулся на проезжую часть, из прицепа рассыпался песок. В результате один человек пострадал. По словам очевидцев, объезжают участок через стоянку магазина «Петрович».

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    Комментарии (2)

    prohor1969
    Всегда умиляют такие сообщения! Где, твою то мышь, находится этот пресловутый 21-й километр? Даже навигатор не поможет, там километровых столбов нет. Неужели трудно написать, между какими шоссе перекрытие? Мозгов не хватает?
    E .SladkiBubalehhh
    Только сегодня ехал по кольцу , обратил внимание на грузовики с песком , ни один не накрыт , просто летит пескоструй , это же просто капец какой-то , где камеры? , где дпс ? Фигачат по всем полосам …. , прав лишать водителя , работодателя штрафовать на миллионные суммы .
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