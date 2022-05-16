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    Суд передал РЖД оборудование Siemens для ремонта высокоскоростных поездов

    7750
    14 комментариев

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти передал РЖД оборудование Siemens, необходимое для технического обслуживания и ремонта высокоскоростных поездов. Решение опубликовано на портале «Электронное правосудие».

    Обеспечительные меры по иску РЖД суд принял 28 апреля. Компания требует признать недействительным одностороннее расторжение Siemens договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов. Документ был подписан в 2007 году. В РЖД считают, что Siemens должен продолжить исполнять свои обязательства по договору.

    Сам иск суд начнет рассматривать 22 июня.

    Ранее Siemens объявил о том, что с 13 мая расторгает сервисные договоры на техобслуживание с компанией РЖД, включая поставки и техобслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка».

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    Комментарии (14)

    Dud
    Я и говорю - "закончились" Личности - Карлы Сименсы...
    Остались - эффективные менеджеры )))) не ожидали?))))
    Karoteks
    Правильно, ещё и неустойку приличную с сименса взыскать за такие демарши.
    Dmitry Antonov
    Возвращаются времена конца девяностых - начала двухтысячных, тогда переделы начинались с обеспечительных мер и передачей спорного имущества в заинтересованные руки до вынесения решения по существу. Только есть нюанс, такое сложное оборудование нужно потом обслуживать и ремонтировать. Да и концерн Сименс, думаю, подобное не забудет, не простит.
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