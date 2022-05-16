Суд передал РЖД оборудование Siemens для ремонта высокоскоростных поездов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти передал РЖД оборудование Siemens, необходимое для технического обслуживания и ремонта высокоскоростных поездов. Решение опубликовано на портале «Электронное правосудие».
Обеспечительные меры по иску РЖД суд принял 28 апреля. Компания требует признать недействительным одностороннее расторжение Siemens договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов. Документ был подписан в 2007 году. В РЖД считают, что Siemens должен продолжить исполнять свои обязательства по договору.
Сам иск суд начнет рассматривать 22 июня.
Ранее Siemens объявил о том, что с 13 мая расторгает сервисные договоры на техобслуживание с компанией РЖД, включая поставки и техобслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка».