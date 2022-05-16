Ближе к центру. Как успеть купить квартиру на Васильевском

Мосты, эталонная красота Стрелки, свежий ветер с залива — все это Васильевский. «Островитяне» очень ценят свой район: часто от них можно услышать, что они никуда отсюда не уедут. А что происходит здесь на рынке недвижимости? Переехать в современное жилье не так-то просто — предложение ограничено и ценник высокий. Какие могут быть варианты, читайте в нашем тексте.



Фото: пресс-служба ГК «Страна Девелопмент» Поделиться Поделиться





Васильевский: культурный кластер в исторических интерьерах

Васильевский остров в представлениях не нуждается. Каждый петербуржец сходу перечислит ключевое: первый исторический центр города, памятники архитектуры, университет, Академия наук… Однако нелишне напомнить, что за последние годы В.О. стремительно менялся. Появился съезд с ЗСД, повысив транспортную доступность. Открылись городские пространства — точки притяжения для жителей и туристов: «Севкабель», «Исткабель», «Эрарта», Василеостровский рынок как модный фудкорт. Буквально на днях список новых рекреационных площадок пополнил культурный квартал «Брусницын». Потенциал острова как креативного кластера велик: его романтика и близость к морю притягивают. Так что это только начало.



Для жизни Васильевский остров тоже привлекателен. Не переставая быть историческим районом, он является, пожалуй, самым близким к центру «спальником». Одна-две остановки на метро, и ты уже на Невском. И да, местным незнакомо то чувство, когда до подземки нужно еще ехать 17 остановок. Но есть и вполне очевидный нюанс — ограниченность территории. Свободных пятен для застройки практически нет, что по всем законам рынка сказывается на цене. Прежде всего, речь про новое жилье.

А что с ценами?

Освоение исторической части острова идет преимущественно за счет редевелопмента территорий, рассказывает руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева. В перспективе строительство будет вестись на территориях напротив ледокола «Красин», на Уральской улице, в районе Шкиперского протока. Также продолжится создание намывных территорий.



«Сейчас в реализации 14 ЖК, из них 8 — объекты высокого ценового сегмента, еще 6 ЖК — комфорт-класс, — отмечает эксперт. — На 1 мая средняя стоимость квадратного метра на Васильевском острове в классе «масс-маркет» составляла 245 000 рублей, в «бизнесе» — 334 000 рублей».

Бизнес-класс представлен в основном в «материковой» части острова. При этом, по данным Ольги Трошевой, большинство комплексов тяготеют больше к станции метро «Василеостровская». Рядом с «Приморской» первичный рынок предлагает единственный вариант — «Дом на Васильевском».



«В этом в ЖК есть лоты, цена которых — одна из минимальных среди конкурентов в своем классе», — говорит собеседница «Фонтанки».



Судя по информации на официальном сайте проекта, стоимость «квадрата» там начинается от 297 000 рублей. Поскольку проект находится в начальной стадии строительства, в продаже есть все виды квартир — от студий до 4-комнатных.

За что получил премию «Дом на Васильевском»

«Дом на Васильевском» строится на берегу Смоленки, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Приморская». Это второй проект ГК «Страна Девелопмент» в Северной столице. Первым стал жилой дом «Принцип» на Гутуевском острове, который изменил взгляд многих горожан на привычную, казалось бы, территорию. Нетривиальным обещает быть и новое детище застройщика. Здание еще на стадии фундамента, а его уже отметили в профессиональной среде. Проект вышел в финал премии в области нового строительства и территориального развития Urban Awards. А в апреле «Дом на Васильевском» выиграл ежегодную профессиональную премию в сфере недвижимости Move Realty Awards-2022 в номинации «Проект года бизнес-класса, Санкт-Петербург». За что члены жюри отметили его среди лучших в сегменте «бизнес»? Попробуем разобраться.



Фото: пресс-служба ГК «Страна Девелопмент» Фото: пресс-служба ГК «Страна Девелопмент» Фото: пресс-служба ГК «Страна Девелопмент» Фото: пресс-служба ГК «Страна Девелопмент» Фото: пресс-служба ГК «Страна Девелопмент» Поделиться Поделиться





Дом. Это кулуарный проект: всего 12 этажей и 244 квартиры. Выглядеть здание будет по-европейски стильно: лаконично и в гармонии с окружающей застройкой. Декоративный кирпич в отделке фасада сочетается с крупноформатными окнами. А увидеть из этих окон можно будет и Смоленку, и Финский залив, и даже Исаакиевский собор.

Окружение. Судя по карте, за 5 минут жители смогут дойти до: 3 продуктовых магазинов, 2 детских садов и развивающего центра, 2 ресторанов и кофейни, 2 клиник, салона красоты, 2 библиотек. И это только самая ближайшая инфраструктура. В пешей доступности — почта, гимназия, отделения банков, аптеки и даже музей.



Двор. Тихий двор без машин — мечта любого жителя мегаполиса. Особенность этого проекта в том, что все внутреннее закрытое пространство дома отведено под места для отдыха, игровые и релакс-зоны. Посторонних там не будет, служба охраны и видеонаблюдение обеспечат безопасность взрослых и детей. С внешней стороны территория клубного дома плавно переходит в благоустроенную набережную — это расширяет границы двора. Можно кормить уток на Смоленке и дышать свежим воздухом летними вечерами.

Внутри. Просторные лобби и холлы, консьерж-сервис, кабинет с камином, коворкинг-зона и места отдыха, дизайнерский интерьер, бесшумные высокоскоростные лифты, места для хранения спортивного инвентаря и колясок — таким будет «Дом на Васильевском» внутри. Квартиры сдаются с качественной предчистовой отделкой для того, чтобы каждый будущий владелец смог воплотить собственные представления о прекрасном. В здании есть подземный паркинг и система умного дома.



Как сэкономить на покупке?

Конечно, покупать квартиру в «Доме на Васильевском» лучше сейчас: чем дальше строительство, тем больше будут цены. Кроме того, у девелопера есть несколько интересных предложений. Их стоит рассмотреть тем, кто задумался о переезде.

Во-первых, субсидированная семейная ипотека от Сбербанка со ставкой от 1,9% годовых.* Кроме того, в доме есть квартиры со скидкой 2 000 000 рублей. Предложение ограничено, предупреждает застройщик.** Сэкономить смогут и держатели маткапитала: они смогут «удвоить» данную государством сумму.*** Подробнее узнать о проекте можно на сайте девелопера. Материал подготовлен специально для ГК «Страна Девелопмент».

Жилой комплекс «Дом на Васильевском». Застройщик — ООО «СЗ СТРАНА БЕРИНГА». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

* Субсидированная ипотека предоставляется в рамках программы ПАО «Сбербанк» «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Ставка от 1,9% годовых, первоначальный взнос — от 15%, срок кредитования от 1 года до 7 лет. Со второго года кредитования ставка составит от 5,7%. Ставка будет увеличена на 0,3% годовых, если клиент откажется от услуги «Сервис электронной регистрации». Максимальный размер кредита до 12 млн рублей.



**Акция проводится ГК «Страна Девелопмент», ООО Специализированный застройщик «Страна Беринга», юридический адрес 199397, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Васильевский, ул. Беринга д. 23, к.2, литера А, помещ. 29-Н, ОГРН 1217800075460, ИНН 7841094169. Акция распространяется на ограниченное количество квартир, перечень на сайте spb.strana.com или в офисе продаж. Акция действует до 31.05.2022 г. Подробности — по телефону +7 (812) 220-58-83.

*** Акция «Удваиваем материнский капитал» проводится ГК «Страна Девелопмент», ООО Специализированный застройщик «Страна Беринга», юридический адрес 199397, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Васильевский, ул. Беринга д. 23, к.2, литера А, помещ. 29-Н, ОГРН 1217800075460, ИНН 7841094169. При покупке квартиры формата 2е, 3е и 4е с использованием средств материнского капитала предоставляется скидка в размере сумме средств на счету материнского капитала. Действительно только при 100% оплате, либо ипотеке. Подробности — по телефону +7 (812) 220-58-83.

