Бритни Спирс рассказала, что потеряла ребенка

Певица Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари рассказали, что потеряли ребенка. О беременности Спирс узнала месяц назад.

Пара не стала раскрывать никакие детали. В сообщении говорится, что, возможно, не стоило торопиться с объявлением хороших новостей, но паре очень хотелось поделиться своей радостью.

40-летняя Спирс была беременна в третий раз - у него два взрослых сына от Кевина Федерлайна, им 15 и 16 лет.

Ранее Спирс заявляла, что родить еще одного ребенка ей не позволял отец, под опекой которого она находилась 13 лет.