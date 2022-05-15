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    Бритни Спирс рассказала, что потеряла ребенка

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    6 комментариев

    Певица Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари рассказали, что потеряли ребенка. О беременности Спирс узнала месяц назад.

    Пара не стала раскрывать никакие детали. В сообщении говорится, что, возможно, не стоило торопиться с объявлением хороших новостей, но паре очень хотелось поделиться своей радостью.

    40-летняя Спирс была беременна в третий раз - у него два взрослых сына от Кевина Федерлайна, им 15 и 16 лет.

    Ранее Спирс заявляла, что родить еще одного ребенка ей не позволял отец, под опекой которого она находилась 13 лет.

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    Комментарии (6)

    TheBest
    Такое впечатление, сами себе придумали
    Флуктуация
    Кто это? Зачем тут эта инфа? Фонтанка пытается стать инстой?
    Vikilein
    "40-летняя Спирс была беременна в третий раз - у него два взрослых сына от Кевина Федерлайна"

    Бритни Спирс это он? Надо же, а мы и не знали. Фонтанъ открывает тайны.
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