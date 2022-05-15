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    В Сибири устроили конкурс по украшению могил, показываем фото

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    23 комментария
    Фото: Александр Ощепков / ngs.ru
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    Три команды за час должны были украсить три могилы. Победитель получает 20 тысяч рублей. Это условия первого в России конкурса по украшению могил, который прошёл в Новосибирске.

    Как пишет НГС, участники из Севастополя, Омска и Новосибирска подошли к процессу по-разному: одни использовали плитку и пленку, другие искусственные и живые цветы. Девушки из Севастополя изобразили на могиле золотые украшения, «как символ наград военного моряка». Новосибирская команда сделала фальш-могилу для урн женатой пары. А победила омская команда, которая предусмотрела места для живых однолетних цветов.

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    Жюри конкурса, изучив как технологии, так и дизайн, присудили победу команде Омска. Им подарили 20 тысяч рублей.

    Год назад в Новосибирске прошли другие соревнования на ту же тематику — команды рыли могилы на скорость.

    Фото: Александр Ощепков / ngs.ru

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    Комментарии (23)

    Кровокрас
    А в Москве скоро конкурс на самого красивого покойника, победитель известен. Его кандидатура легко наберет необходимые для победы 120%
    Avs7153
    Не родись счастливым, а умри красивым!
    Noisymouse-дубль
    Надеюсь, это был профессиональный конкурс сотрудников ритуальных агентств?
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