В Сибири устроили конкурс по украшению могил, показываем фото

Три команды за час должны были украсить три могилы. Победитель получает 20 тысяч рублей. Это условия первого в России конкурса по украшению могил, который прошёл в Новосибирске.

Как пишет НГС, участники из Севастополя, Омска и Новосибирска подошли к процессу по-разному: одни использовали плитку и пленку, другие искусственные и живые цветы. Девушки из Севастополя изобразили на могиле золотые украшения, «как символ наград военного моряка». Новосибирская команда сделала фальш-могилу для урн женатой пары. А победила омская команда, которая предусмотрела места для живых однолетних цветов.