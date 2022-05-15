Театральный фестиваль «Радуга» покажет осовремененную классику

С 25 по 31 мая в ТЮЗе им. А.А. Брянцева вновь пройдёт Международный театральный фестиваль «Радуга». Концепция этого года — современная драматургия и режиссерская интерпретация классики в рамках театра для молодёжной аудитории.

23-й фестиваль откроется 25 мая спектаклем Московского театра юного зрителя «Отец Сергий» (16+) в постановке известного российского режиссера Камы Гинкаса по повести Льва Толстого.



Игорь Ясулович в роли игумена Пафнутия в спектакле МТЮЗа Отец Сергий Фото: Елена Лапина, фото предоставлено пресс-службой ТЮЗа Поделиться Поделиться





25 мая и 26 мая будет показан спектакль «Капитал» (16+) современного камерного Театра «Среда 21» (Москва) в постановке выпускницы ГИТИСа Нади Кубайлат. Это режиссерское исследование о фундаментальной работе Карла Маркса, жизни независимого театра и повседневных реалиях каждого из нас.



26 мая зрители фестиваля увидят спектакль «Это я тебе ухо откусила!» (16+) Кировского театра юного зрителя «Театр на Спасской» в постановке Егора Чернышова и автора пьесы Светланы Баженовой. Также в этот день ТЮЗ. А. А. Брянцева покажет свой спектакль — «Антигону» (16+) в постановке режиссера Александра Морфова и в сценографии художника Семена Пастуха. «Антигона» Морфова — манифест женской силы и веры в справедливость.

«Антигона» Фото: Стас Левшин, пресс-служба ТЮЗа Поделиться Поделиться





27 мая в рамках фестиваля покажут сразу три спектакля. В 14:30 и 19:30 Театр имени Моссовета (Москва) покажет «Маму», в основе которой сверхпопулярная в российском театре пьеса «Мама» (16+) из трилогии французского драматурга Флориана Зеллера «Папа. Мама. Сын». В 17:00 в тот же день можно будет увидеть постановку Независимого театра «ТУТ» (18+) (Екатеринбург) по пьесе Ярославы Пулинович «Горбатая» режиссёра Екатерины Вяликовой «Горбатая» (18+). А в 19:00 Мирнинский театр (Республика Саха) покажет спектакль «ОЗОР» (18+) в постановке известного режиссера, номинанта премии «Золотая Маска» Елизаветы Бондарь. Екатерина Августеняк создала пьесу «ОЗОР» на основе двух источников — рассказа Мамина-Сибиряка «Озорник» и разговоров с жителями города Мирный.

«Мама», Театр им. Моссовета Фото: фото предоставлено пресс-службой ТЮЗа Поделиться Поделиться





28 мая состоится показ спектакля «Анна Каренина» (18+) Новосибирского драматического театра «Старый дом» в постановке известного режиссёра, лауреата престижных театральных премий «Золотая Маска», «Золотой софит» Андрея Прикотенко. В этот же день Ереванский государственный театр кукол им. Ованеса Туманяна (Армения) покажет спектакль о любви «Комментарии непристойного Тома». (18+)

«Анна Каренина», Старый дом Фото: Виктор Дмитриев, фото предоставлено пресс-службой ТЮЗа Поделиться Поделиться





29 мая в 12:00 Национальный молодежный театр Республики Башкортостан им. Мустая Карима (Уфа) покажет спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Планета» (14+) заслуженного деятеля искусств РБ Мусалима Кульбаева. А в 14:00 Брянский ТЮЗ представит спектакль о взаимоотношениях матери и сына «Как Зоя гусей кормила» (16+) в постановке заслуженного деятеля искусств России Юрия Пахомова. В этот же день в 17:00 принимающий театр приглашает зрителей и участников фестиваля в путешествие по своему зданию и 100-летней истории ТЮЗа в премьерном спектакле «Время и место» (18+). Режиссер Андрей Слепухин вместе с драматургом Екатериной Августеняк специально к юбилейной дате создали пьесу на основе документальных и современных текстов. Также 29 мая в 20:00 будет показан спектакль «Тайм-аут» (18+) Театра «Красный факел» (Новосибирск) в постановке известного режиссёра Петра Шерешевского.

«Тайм-аут», «Красный факел» Фото: фото предоставлено пресс-службой ТЮЗа Поделиться Поделиться





30 мая состоится спектакль «Шобага» («Жребий») (12+) Буинского драматического театра (Татарстан) режиссёра Тимура Кулова. Этот спектакль — мозаика из рассказов татарских деревенских жителей о любви, времени, таланте, чувстве долга, жизни, смерти и бессмертии. В этот же день Владимирский академический театр драмы покажет спектакль по книге А. Чехова «Сахалин. Мечты и безумства». (14+)

Шобага (Жребий), Буинский театр Татарстан Фото: фото предоставлено пресс-службой ТЮЗа Поделиться Поделиться





В последний день фестиваля 31 мая «Радуга» представит насыщенную программу. В 13:00, 16:30 и 20:00 Омский академический театр драмы показывает спектакль «Свидригайлов. Сны» (16+) режиссера Георгия Цхвиравы. А в 19:00 на закрытии фестиваля один из самых интересных и популярных театров Сербии — Белградский драматический театр (Белград) — покажет спектакль «Ваал» (18+) по пьесе Бертольда Брехта. Главного героя Ваала — распутного поэта и «прожигателя жизни» — сыграет известный сербский артист театра и кино Милош Бикович, известный в России ролями в фильмах. После спектакля в 21:00 начнется творческий вечер Милоша Биковича.

Спектакль «Свидригайлов. Сны», Омский театр драмы Фото: фото предоставлено пресс-службой ТЮЗа Поделиться Поделиться





Также во время фестиваля пройдет обширная внутренняя программа фестиваля, все мероприятия открыты для свободного посещения по регистрации. Все подробности о времени и площадках проведения фестиваля, а также изменения в расписании смотрите на сайте.

Полина Никитина

