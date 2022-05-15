У католиков стало на 10 святых больше, один из них умер в концлагере

Папа римский канонизировал десять священников и монахинь. Среди них итальянцы, француз, нидерландец и индиец.
О канонизации 15 мая сообщает Ватикан. Список святых пополнился четырьмя монахинями — Мария Доминика Мантовани, Мария Франциска Иисуса, Мари Ривье, Мария Иисуса Сантоканале.
Ныне святой Шарль де Фуко проповедовал в Сахаре, долгое время жил с туарегами. Тит Брандсма был священником и доктором философии. Осуждал нацизм, попал в концлагерь Дахау, где был убит смертельным уколом. Считается покровителем журналистов. Джустино Мария Руссолилло — основатель двух религиозных конгрегаций. Луиджи Мария Палаццоло построил приют, работал с бедными и изгоями всю жизнь. Сезарь де Бус также помогал бедным и основал конгрегацию христианского учения. Святым стал спустя больше 400 лет после смерти. Индус Девасахяам Пиллаи, или блаженный Лазарь, был брамином, но затем его обратили в католичество. Выступал против кастовости и настаивал на равенстве. Его арестовали и убили.
«Любить — означает служить и отдавать свою жизнь, не ставить личные интересы на первое место; очищать себя от ядов алчности и соперничества; бороться с раком безразличия и опухолью эгоцентризма; делиться дарами и харизмами, подаренными Богом. Конкретно, нужно задаться вопросом: «Что я делаю для других?» и заниматься повседневными делами в духе служения, с любовью и без шума, ни на что не претендуя», — сказал во время проповеди папа на площади Святого Петра перед пятитысячной толпой паломников.