У католиков стало на 10 святых больше, один из них умер в концлагере

Папа римский канонизировал десять священников и монахинь. Среди них итальянцы, француз, нидерландец и индиец.

О канонизации 15 мая сообщает Ватикан. Список святых пополнился четырьмя монахинями — Мария Доминика Мантовани, Мария Франциска Иисуса, Мари Ривье, Мария Иисуса Сантоканале.

Ныне святой Шарль де Фуко проповедовал в Сахаре, долгое время жил с туарегами. Тит Брандсма был священником и доктором философии. Осуждал нацизм, попал в концлагерь Дахау, где был убит смертельным уколом. Считается покровителем журналистов. Джустино Мария Руссолилло — основатель двух религиозных конгрегаций. Луиджи Мария Палаццоло построил приют, работал с бедными и изгоями всю жизнь. Сезарь де Бус также помогал бедным и основал конгрегацию христианского учения. Святым стал спустя больше 400 лет после смерти. Индус Девасахяам Пиллаи, или блаженный Лазарь, был брамином, но затем его обратили в католичество. Выступал против кастовости и настаивал на равенстве. Его арестовали и убили.