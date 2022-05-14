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    После ДТП на перекрёстке Хасанской и Индустриального в больницу отвезли двух пострадавших

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    После ДТП в Красногвардейском районе Петербурга в медучреждение отвезли двух пострадавших. Полицейские выясняют все детали происшествия.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вечером 14 мая, 29-летний водитель Suzuki, двигаясь по Хасанской улице, не предоставил преимущества BMW под управлением 19-летней девушки, после чего последнее авто столкнулось с первой машиной.

    Днем «Фонтанка» писала, что из-за удара Suzuki через ограждение вылетела на газон, задев доставщика еды. По последним данным, пострадавшему 19 лет, в момент происшествия он был на самокате.

    31-летнего пассажира выехавшей на газон машины и курьера доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Предварительно, оба водителя трезвы.

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