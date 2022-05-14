    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    752мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.78eur65.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Suzuki оказался на газоне после встречи с BMW на перекрестке Хасанской и Индустриального. По пути машина задела велосипедиста

    1079
    обсудить

    В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. Один из них после удара «зацепил» велосипедиста.

    Об аварии на пересечении Хасанской улицы и Индустриального проспекта вечером 14 мая в группе «ДТП и ЧП» рассказал очевидец. По его словам, BMW «вышибла» Suzuki за ограждение на газон, а последняя задела курьера «Яндекс.Еды» на двухколёсном транспортном средстве.

    На кадрах с места происшествия видно, что пострадавший велосипедист лежит на траве, помощь ему оказывают медики и прохожие. Автор снимков предположил, что у мужчины повреждены ноги: врачи, по его наблюдениям, накладывали ему лонгеты.

    Очевидец заметил три кареты скорой помощи, две пожарные машины и правоохранителей. Пострадали ли водители авто — неизвестно. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close