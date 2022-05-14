Suzuki оказался на газоне после встречи с BMW на перекрестке Хасанской и Индустриального. По пути машина задела велосипедиста

В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. Один из них после удара «зацепил» велосипедиста.

Об аварии на пересечении Хасанской улицы и Индустриального проспекта вечером 14 мая в группе «ДТП и ЧП» рассказал очевидец. По его словам, BMW «вышибла» Suzuki за ограждение на газон, а последняя задела курьера «Яндекс.Еды» на двухколёсном транспортном средстве.



На кадрах с места происшествия видно, что пострадавший велосипедист лежит на траве, помощь ему оказывают медики и прохожие. Автор снимков предположил, что у мужчины повреждены ноги: врачи, по его наблюдениям, накладывали ему лонгеты.