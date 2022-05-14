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    «Матч ТВ»: «Зенит» на матче со «Спартаком» в Москве поддержат 2000 болельщиков

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    В Москву на гостевой футбольный матч «Зенита» против «Спартака» отправились 2000 болельщиков команды из Петербурга. Об этом 14 мая сообщили на сайте «Матч ТВ».

    Среди них жители как Петербурга, так и других городов России. 2000 человек — это максимальная гостевая квота, которую могли выделить для фанатов «Зенита». В итоге они выбрали ее полностью.

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 15 мая в Москве и начнется в 16:30. Для сине-бело-голубых эта игра не имеет турнирного значения: ранее петербуржцы уже завоевали чемпионский титул. Московский «Спартак» занимает 9-е место с 37 очками.

    Ранее стало известно, что матч «Спартак» — «Зенит» покажут в кинотеатрах Петербурга, Москвы и еще ряда городов.

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