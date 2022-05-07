Матч «Спартак» — «Зенит» покажут в кинотеатрах

Матч 29-го тура чемпионата РПЛ «Спартак» — «Зенит» покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сыктывкара, Мурманска и Рязани. Об этом 7 мая сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги.



Прямые трансляции в кинотеатрах организуют совместно РПЛ и «Матч ТВ».



В Москве и Санкт-Петербурге перед показами будет развлекательная программа: встречи с игроками команд, призы и сувениры от клубов и живые комментарии ведущих «Матч ТВ».



В Москве комментатором станет Станислав Минин, а в Санкт-Петербурге — Павел Богданов.

