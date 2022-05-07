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    Матч «Спартак» — «Зенит» покажут в кинотеатрах

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    9 комментариев

    Матч 29-го тура чемпионата РПЛ «Спартак» — «Зенит» покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сыктывкара, Мурманска и Рязани. Об этом 7 мая сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги.

    Прямые трансляции в кинотеатрах организуют совместно РПЛ и «Матч ТВ».

    В Москве и Санкт-Петербурге перед показами будет развлекательная программа: встречи с игроками команд, призы и сувениры от клубов и живые комментарии ведущих «Матч ТВ».

    В Москве комментатором станет Станислав Минин, а в Санкт-Петербурге — Павел Богданов.

    Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 15 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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    Комментарии (9)

    Local
    Фанатский сектор и файеры будут?
    Неглупая
    Новости Первого канала тоже можно там же
    274488045
    Находчивая идея. Смотреть футбол на большом экране супер круто. Похоже, к нам начали приходить намного лучшие идеи чем раньше. В важна само ощущение кинозала, попкорн, система звук вокруг
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