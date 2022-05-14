Глава МИД Британии: Лондон не будет добиваться смены власти в России

Великобритания с союзниками намерены продолжать давление на Россию при помощи санкций, пока ее войска остаются на Украине. При этом речь не идет о желании сменить власть в РФ, заявила глава британского МИДа Лиз Трасс в статье для Daily Express.



«Мы не стремимся к смене режима в Москве», — заявила Трасс.



Трасс также подчеркнула, что страны G7 должны избавиться от зависимости от российских нефти и газа и в будущем избежать появления подобных рычагов воздействия.



«Мы говорим о том, как остановить Россию, стремящуюся подчинить демократическую страну. Таков был наш посыл на протяжении всего времени», — подчеркнула глава британского МИДа.

