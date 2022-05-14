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    Глава МИД Британии: Лондон не будет добиваться смены власти в России

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    17 комментариев

    Великобритания с союзниками намерены продолжать давление на Россию при помощи санкций, пока ее войска остаются на Украине. При этом речь не идет о желании сменить власть в РФ, заявила глава британского МИДа Лиз Трасс в статье для Daily Express.

    «Мы не стремимся к смене режима в Москве», — заявила Трасс.

    Трасс также подчеркнула, что страны G7 должны избавиться от зависимости от российских нефти и газа и в будущем избежать появления подобных рычагов воздействия.

    «Мы говорим о том, как остановить Россию, стремящуюся подчинить демократическую страну. Таков был наш посыл на протяжении всего времени», — подчеркнула глава британского МИДа.

    Ранее МИД России рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз, учитывая «недружественный курс» Лондона. 13 мая Великобритания обновила антироссийский санкционный список, включив туда в том числе олимпийскую чемпионку, председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и ЗАО «Спорт-Экспресс» Алину Кабаеву.

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    Комментарии (17)

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    Не будет, потому что Путин и Ко - это проблема в первую очередь самих россиян (хоть многие с этим не согласятся), а значит им эту проблему и решать
    Дежурный по объединению
    Также не будет, как мы на вукраине? Чёт я очкую, Славик(с)
    Леонтий
    Шутят.Смена власти, на лояльную к Западу, это и есть настоящая их цель.Шило на мыло, их уже не устроит.
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