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    Дюков: РФС не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

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    2 комментария

    Российский футбольный союз не будет переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом 14 мая заявил президент РФС Александр Дюков.

    «РФС не рассматривает вариант перехода в Азию. Мы являемся членами УЕФА, такими и остаёмся. Было много слухов об исключении из УЕФА, но они не имеют под собой основания. Такого вопроса в повестке не было», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

    Разговоры о возможном переходе РФС в Азию начались после того, как УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков в сезоне-2022/23. При этом глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил уверенность, что решение о вступлении в Азиатскую конфедерацию «означало бы откат российского футбола на 100 лет назад».

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    Комментарии (2)

    stockstrey
    Мало просто оставаться, нужно твердо участвовать. За каждую игру, от которой нас отстранили - они должны провести сто игр без болельщиков.
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