Дюков: РФС не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

Российский футбольный союз не будет переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом 14 мая заявил президент РФС Александр Дюков.



«РФС не рассматривает вариант перехода в Азию. Мы являемся членами УЕФА, такими и остаёмся. Было много слухов об исключении из УЕФА, но они не имеют под собой основания. Такого вопроса в повестке не было», — цитирует Дюкова «Чемпионат».



Разговоры о возможном переходе РФС в Азию начались после того, как УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков в сезоне-2022/23. При этом глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил уверенность, что решение о вступлении в Азиатскую конфедерацию «означало бы откат российского футбола на 100 лет назад».

