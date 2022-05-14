ДТП с троллейбусом на Володарском мосту в Петербурге спровоцировало пробку

На Володарском мосту в Петербурге столкнулись троллейбус и легковушка. Из-за ДТП сформировался затор в сторону проспекта Обуховской Обороны.
О втором за день происшествии с общественным транспортом 14 мая сообщила читательница «Фонтанки» Анна. По ее словам, из-за аварии ей пришлось простоять в пробке в течение получаса. Судя по видеозаписи, сделанной ею на месте происшествия, KIA въехала в заднюю часть транспортного средства.
«Фонтанка.ру»
Согласно данным карт «Яндекса», на данный момент на мосту наблюдается серьёзный затор. Участники ДТП заняли два ряда.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что авария произошла в 12:32. Никто не пострадал.
Мы писали, что в субботу в ДТП на Васильевском острове попал автобус, он врезался в столб. Транспорт ехал без пассажиров, никто не пострадал.