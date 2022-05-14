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    ДТП с троллейбусом на Володарском мосту в Петербурге спровоцировало пробку

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    На Володарском мосту в Петербурге столкнулись троллейбус и легковушка. Из-за ДТП сформировался затор в сторону проспекта Обуховской Обороны.

    О втором за день происшествии с общественным транспортом 14 мая сообщила читательница «Фонтанки» Анна. По ее словам, из-за аварии ей пришлось простоять в пробке в течение получаса. Судя по видеозаписи, сделанной ею на месте происшествия, KIA въехала в заднюю часть транспортного средства.

    «Фонтанка.ру»

    Согласно данным карт «Яндекса», на данный момент на мосту наблюдается серьёзный затор. Участники ДТП заняли два ряда.

    В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что авария произошла в 12:32. Никто не пострадал.

    Мы писали, что в субботу в ДТП на Васильевском острове попал автобус, он врезался в столб. Транспорт ехал без пассажиров, никто не пострадал.

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