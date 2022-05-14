Спешащие из города петербуржцы снова встали в гигантскую пробку на Пулковском шоссе

Уже традиционная для последних дней пробка скопилась на Пулковском шоссе в сторону Гатчины к 13 часам 14 мая. Судя по карте «Яндекса», затор растянулся более чем на 8 км.
Машины плотно стоят от Петербургского шоссе на Пулковском и Киевском до развязки с Красносельским шоссе. Как и накануне, трудности водителям создают не только дорожные работы, но и аварии.
Также горожане рассказывают о серьезном заторе на самом Петербургском шоссе в сторону Пушкина.
Михаил Петров / Пушкинский новостной / Telegram
В целом по городу дорожную ситуацию «Яндекс» оценивает в 4 балла, что нормально для дня субботы. Сложно двигается центр города, Народная улица и Мурманское шоссе в сторону области от Народной до развязки с КАД.