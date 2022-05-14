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    Спешащие из города петербуржцы снова встали в гигантскую пробку на Пулковском шоссе

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    2 комментария

    Уже традиционная для последних дней пробка скопилась на Пулковском шоссе в сторону Гатчины к 13 часам 14 мая. Судя по карте «Яндекса», затор растянулся более чем на 8 км.

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    Машины плотно стоят от Петербургского шоссе на Пулковском и Киевском до развязки с Красносельским шоссе. Как и накануне, трудности водителям создают не только дорожные работы, но и аварии.

    Также горожане рассказывают о серьезном заторе на самом Петербургском шоссе в сторону Пушкина.

    Михаил Петров / Пушкинский новостной / Telegram

    В целом по городу дорожную ситуацию «Яндекс» оценивает в 4 балла, что нормально для дня субботы. Сложно двигается центр города, Народная улица и Мурманское шоссе в сторону области от Народной до развязки с КАД.

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    Комментарии (2)

    fedorsmolov
    Еще и московское шоссе на юг стоит. Там мост решили починить))) короче заперли
    А2020
    Стройте новые дороги, расширяйте старые.
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