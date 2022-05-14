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    В Турции согласны проголосовать за вступление Финляндии и Швеции в НАТО только при одном условии

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    4 комментария

    Финляндия и Швеция должны перестать поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК), если хотят вступить в НАТО. Об этом пишет турецкое издание Star со ссылкой на зампредседателя правящей Партии справедливости и развития и главу отдела внешних связей Турции Эфкана Алу.

    «Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО очень ясна и понятна. Ала сказал, что эти страны должны очень четко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец», — пишет Star.

    По данным турецкой газеты Star, шведская и финская стороны с 1980-х годов скрытно поддерживают РПК вопреки решению ЕС.

    Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс. Ранее президент Хорватии обещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А президент Турции Эрдоган негативно высказался об их возможном присоединении к альянсу.

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    Комментарии (4)

    SKP(тм)
    А разве Россия не поддерживает курдов?
    Эд Хэммет
    Тут турки дали маху. Не так давно в НАТО приняли кучу бедных восточно-европейских стран, которых надо защищать, а финансировать блок они особо не могут. Финляндия и Швеция - страны богатые и кубышку НАТО они могут хорошо пополнить.
    Xodok1
    А для исключения Турции из НАТО её согласия не требуется.
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