В Турции согласны проголосовать за вступление Финляндии и Швеции в НАТО только при одном условии

Финляндия и Швеция должны перестать поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК), если хотят вступить в НАТО. Об этом пишет турецкое издание Star со ссылкой на зампредседателя правящей Партии справедливости и развития и главу отдела внешних связей Турции Эфкана Алу.



«Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО очень ясна и понятна. Ала сказал, что эти страны должны очень четко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец», — пишет Star.

