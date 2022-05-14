В Турции согласны проголосовать за вступление Финляндии и Швеции в НАТО только при одном условии

Финляндия и Швеция должны перестать поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК), если хотят вступить в НАТО. Об этом пишет турецкое издание Star со ссылкой на зампредседателя правящей Партии справедливости и развития и главу отдела внешних связей Турции Эфкана Алу.
«Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО очень ясна и понятна. Ала сказал, что эти страны должны очень четко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец», — пишет Star.
По данным турецкой газеты Star, шведская и финская стороны с 1980-х годов скрытно поддерживают РПК вопреки решению ЕС.
Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс. Ранее президент Хорватии обещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А президент Турции Эрдоган негативно высказался об их возможном присоединении к альянсу.