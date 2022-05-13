Reuters: разговор министра обороны РФ с главой Пентагона продлился «около часа»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин проговорили около часа, однако безрезультатно, сообщил 13 мая на условиях анонимности агентству Reuters американский госслужащий.
Тон разговора собеседник агентства охарактеризовал как профессиональный, однако разговор не привел к решению конкретных вопросов.
«Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи»,— заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби по итогам переговоров. В Минобороны РФ отметили, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.
Главе Пентагона удалось дозвониться до российского коллеги, впервые с начала специальной военной операции на Украине.