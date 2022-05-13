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    Reuters: разговор министра обороны РФ с главой Пентагона продлился «около часа»

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    4 комментария

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин проговорили около часа, однако безрезультатно, сообщил 13 мая на условиях анонимности агентству Reuters американский госслужащий.

    Тон разговора собеседник агентства охарактеризовал как профессиональный, однако разговор не привел к решению конкретных вопросов.

    «Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи»,— заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби по итогам переговоров. В Минобороны РФ отметили, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

    Главе Пентагона удалось дозвониться до российского коллеги, впервые с начала специальной военной операции на Украине.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    Последнее предупреждение......
    265927066
    "Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин проговорили около часа, однако безрезультатно, сообщил 13 мая на условиях анонимности агентству Reuters американский госслужащий."

    Сталин разговаривает по телефону с Черчиллем:
    — Нэт.
    — Нэт.
    — Нэт.
    — Нэт.
    — Да.
    — Нэт.
    — Нэт.
    Кладет трубку.
    Поскребышев спрашивает:
    — Товарищ Сталин, а в чем вы согласились с Черчиллем?..
    — А это он меня спросил, хорошо ли я его слышу.
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