Дозвонились. Глава Пентагона Ллойд Остин наконец поговорил с Сергеем Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Инициатором разговора стала американская сторона, сообщает 13 мая пресс-служба российского оборонного ведомства.
Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.
С начала российской специальной военной операции на Украине США несколько раз пробовали организовать телефонные переговоры министра обороны РФ и его американского коллеги, но безуспешно. О чем сообщал представитель Пентагона Джон Кирби. О последней такой попытке американская сторона заявляла в середине апреля.