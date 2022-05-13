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    Дозвонились. Глава Пентагона Ллойд Остин наконец поговорил с Сергеем Шойгу

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    3 комментария

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Инициатором разговора стала американская сторона, сообщает 13 мая пресс-служба российского оборонного ведомства.

    Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

    С начала российской специальной военной операции на Украине США несколько раз пробовали организовать телефонные переговоры министра обороны РФ и его американского коллеги, но безуспешно. О чем сообщал представитель Пентагона Джон Кирби. О последней такой попытке американская сторона заявляла в середине апреля.

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    Комментарии (3)

    sench99
    Зачем?
    Pilat
    Небось для этого пришлось притвориться службой безопасности банка.
    СлаваРоссии
    Совсем плохо, - унижение какое в Россию звонить…Ай-яй-яй.
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