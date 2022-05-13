Петербуржец с судимостью за телефонный терроризм двумя выстрелами обеспечил себе 3,5 года колонии

Московский районный суд Петербурга определил в колонию общего режима беспокойного жильца пятиэтажки на Пулковском шоссе. Почудив в аэропорту, он переключился на соседей.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 13 мая, виновным в уголовном хулиганстве признан Сергей Неофитов. Общественное спокойствие он нарушал 16 октября прошлого года, когда во хмелю нашёл применение хранившемуся в квартире гладкоствольному охотничьему ружью 12-го калибра «МР-155».
«Фонтанка» писала, что прежде чем стрелять 35-летний мужчина дважды позвонил в полицию. Сначала он оповестил дежурного о странном незнакомце с ножом и собственной готовности держать оборону. Перезвонив, добавил, что заряжает ружьё. Дальше были слышны хлопки.
Суд установил, что Неофитов стрелял из окна во двор не менее двух раз, чем напугал прохожих. Боялась за себя и жизнь ребёнка соседка.
Фигурант вину признал, раскаялся, но свой шанс на исправление на свободе упустил. В сентябре 2020 года тот же Московский райсуд слушал его признание о звонке в службу «112» с выдумками о бомбе в Пулково. Как сказано в решении, к телефону он тогда потянулся также не в трезвом уме.
С учётом нового приговора условный срок за заведомо ложное сообщение об акте терроризма трансформировался в 3,5 года в колонии общего режима.