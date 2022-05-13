Петербуржец с судимостью за телефонный терроризм двумя выстрелами обеспечил себе 3,5 года колонии

«Фонтанка» писала, что прежде чем стрелять 35-летний мужчина дважды позвонил в полицию . Сначала он оповестил дежурного о странном незнакомце с ножом и собственной готовности держать оборону. Перезвонив, добавил, что заряжает ружьё. Дальше были слышны хлопки.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 13 мая, виновным в уголовном хулиганстве признан Сергей Неофитов. Общественное спокойствие он нарушал 16 октября прошлого года, когда во хмелю нашёл применение хранившемуся в квартире гладкоствольному охотничьему ружью 12-го калибра «МР-155».

Московский районный суд Петербурга определил в колонию общего режима беспокойного жильца пятиэтажки на Пулковском шоссе. Почудив в аэропорту, он переключился на соседей.

Суд установил, что Неофитов стрелял из окна во двор не менее двух раз, чем напугал прохожих. Боялась за себя и жизнь ребёнка соседка.



Фигурант вину признал, раскаялся, но свой шанс на исправление на свободе упустил. В сентябре 2020 года тот же Московский райсуд слушал его признание о звонке в службу «112» с выдумками о бомбе в Пулково. Как сказано в решении, к телефону он тогда потянулся также не в трезвом уме.



С учётом нового приговора условный срок за заведомо ложное сообщение об акте терроризма трансформировался в 3,5 года в колонии общего режима.

