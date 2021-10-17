Бой с тенью. На Пулковском мужчина отстреливался от несуществующего противника

Опасность за дверью почуял житель Московского района Петербурга. После двух выстрелов его самого забрали полицейские.
Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне в полицию поступило сообщение о странном гражданине с ножом во дворе дома на Пулковском шоссе. Звонивший не представился и заявил, что готов сам взять нож и держать оборону. Через полчаса с этого же номера снова поступил звонок. Мужчина предупредил, что заряжает ружьё и будет стрелять в тех, кто стоит за дверью. В трубке послышался хлопок.
Позже в полицию поступило заявление от жительницы дома на Пулковском шоссе. Петербурженка слышала два выстрела. Ей стало страшно за себя и за ребёнка. Полицейские приехали по названному адресу и задержали 35-летнего мужчину. Это он звонил в полицию первым в этот вечер. У него изъяли ружьё и две гильзы. Разрешение на ношение оружия у горожанина оформлено. В прошлом у него судимость за ложное сообщение о террористической угрозе.