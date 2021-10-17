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Бой с тенью. На Пулковском мужчина отстреливался от несуществующего противника

Стрелка с ружьём задержали на Пулковском шоссе в Петербурге

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Опасность за дверью почуял житель Московского района Петербурга. После двух выстрелов его самого забрали полицейские.

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне в полицию поступило сообщение о странном гражданине с ножом во дворе дома на Пулковском шоссе. Звонивший не представился и заявил, что готов сам взять нож и держать оборону. Через полчаса с этого же номера снова поступил звонок. Мужчина предупредил, что заряжает ружьё и будет стрелять в тех, кто стоит за дверью. В трубке послышался хлопок.

Позже в полицию поступило заявление от жительницы дома на Пулковском шоссе. Петербурженка слышала два выстрела. Ей стало страшно за себя и за ребёнка. Полицейские приехали по названному адресу и задержали 35-летнего мужчину. Это он звонил в полицию первым в этот вечер. У него изъяли ружьё и две гильзы. Разрешение на ношение оружия у горожанина оформлено. В прошлом у него судимость за ложное сообщение о террористической угрозе.

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Комментарии (10)

Урус-Баши
Мало того что судимый, так ещё и психический. Какой коррупционер выдал разрешение на оружие? Звонить ментам, он должен знать, бесполезно. Не приедут на вызов одного человека. Потому, нет сомнений, он психический.
266365488
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходит.ся даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
DimDimych
Т.е. на первый звонок полиция ожидаемо никак не отреагировала. Хорошо, что этот псих у себя дома стрелять начал, а не пошел по соседям искать разбойника ножом.
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