«Ковбою» простили пьяную пальбу на проспекте Славы. Дюжину выстрелов приняла дверь

Фрунзенский районный суд прекратил уголовное дело петербуржца, обвиняемого в умышленной порче чужого имущества. За расстрелянную дверь пришлось заплатить.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 13 мая, примирением сторон закончилось уголовное преследование 43-летнего Николая Крылова. Декабрьским днём он хлебнул лишнего в одном из кафе на проспекте Славы, 43/49, и переборщил с градусом веселья.



На глазах у прохожих он фактически вывалился из заведения и схватился за пистолет. Согласно материалам, не менее 12 раз он стрелял в дверь помещения 140Н. В открытых источниках указано, что это аптека.

