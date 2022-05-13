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    «Ковбою» простили пьяную пальбу на проспекте Славы. Дюжину выстрелов приняла дверь

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    Фрунзенский районный суд прекратил уголовное дело петербуржца, обвиняемого в умышленной порче чужого имущества. За расстрелянную дверь пришлось заплатить.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 13 мая, примирением сторон закончилось уголовное преследование 43-летнего Николая Крылова. Декабрьским днём он хлебнул лишнего в одном из кафе на проспекте Славы, 43/49, и переборщил с градусом веселья.

    На глазах у прохожих он фактически вывалился из заведения и схватился за пистолет. Согласно материалам, не менее 12 раз он стрелял в дверь помещения 140Н. В открытых источниках указано, что это аптека.

    Крылова задержали на месте. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщали, что дело возбуждено по статье о хулиганстве. В суд оно поступило с квалификацией об умышленном повреждении чужого имущества. Санкциями второй части статьи 167 УК предусмотрены до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

    Расстрелянную дверь собственник оценил в 9 тысяч рублей. Крылов раскаялся и загладил причинённый вред в полном объёме. Потерпевший простил его и попросил суд прекратить дело и не пятнать биографию фигуранта судимостью.

    Суд не увидел причин для отказа. Grand Power T12 FM Крылову должны вернуть.

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